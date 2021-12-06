國家統計局：今年全國糧食產量再創新高

國家統計局表示，全國今年糧食總產量13657億斤，比上年增加267億斤，增長2%，全年糧食產量再創新高，連續7年穩定在1.3萬億斤以上，為確保國家糧食安全、應對複雜多變的國內外形勢、克服各種風險挑戰提供了有力支撐。

國家統計局農村司副司長王明華指出，其中，秋糧產量10178億斤，比上年增加191億斤，增長1.9%。夏糧和早稻產量分別為2919億斤和560億斤，分別比上年增加62億斤和14億斤。

他指，雖然今年河南等地極端強降雨引發洪澇災害，西北陝甘寧局部地區階段性乾旱，秋收時期華北和黃淮海地區出現連陰雨天氣，對部分地區秋糧產生一定影響，但全國主要農區大部分時段光溫水匹配良好，氣象條件總體有利於糧食作物生長發育和產量形成。同時，高產作物玉米播種面積擴大，佔糧食作物比重提高，促進糧食單產增加。糧食產量實割實測抽樣調查顯示，今年全國糧食作物單產387公斤/畝，每畝產量比上年增加4.8公斤，增長1.2%。

全國31個省、區、市，有27個糧食增產，其中，東北三省及內蒙地區合計增產達188億斤，對全國糧食增產的貢獻率為70.3%。新疆、安徽、湖南、四川、山東均增產10億斤以上。而受到極端強降雨影響，河南災情嚴重，全年減產56億斤。

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責任編輯：蒯宇澄

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