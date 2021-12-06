【中國樓市】東莞本月擬放鬆限購？當局回應（第二版）

內地「財聯社」報道，有網傳截圖顯示，有開發商收到口頭通知，12月在東莞買新樓，不管是首套還是二套都無需社保，可以正常網簽備案。報道引述東莞市住建局相關人士回應稱，沒收到相關政策文件，若放開限購會在官網通知，「目前購房仍按原政策執行」。

＊11：26 新增有關「假消息」的回應

澎湃新聞之後亦引述東莞市住建局工作人員表示，「已經反覆確認過，是假消息。」該工作人員表示，目前沒有相關的文件，是網上亂傳的，還是按原來的政策執行，「沒有說可以後補這樣的說法」。

網上流傳消息稱，「整個12月，在東莞購買所有樓盤住宅，不管是東莞首套，還是東莞二套，都無需社保，可以正常網簽備案，只是後期需要繳納社保，因為辦房產證需要用到」。

另據《證券時報》，有關消息在昨日（5日）傍晚傳出，但到了當晚11時左右，市場又傳出消息稱上述政策「被叫停」。

不過，有銷售經理表示，東莞部分新盤可以採取「延期」政策，即開發商可以先給買家保留房源，等買家社保等條件符合後再進行網簽。據稱，年底房企為了回款，折扣和優惠力度會較大，所以這個時候定下房源就可以享受到折扣等優惠，而很多期房（香港稱為樓花）都在一兩年後交樓，補全社保難度不大。

據了解，此前東莞的限購政策是，非本市戶籍居民家庭在本市購買第二套商品住房（新建或二手），須在買樓之日前4年內在本市逐月連續繳納社保滿3年。而新入戶居民家庭購買第一套新建商品住房的，須在本市落戶滿半年、且在購房前兩年內逐月連續繳納社保滿半年。

市場降溫 房企壓力大或倒逼政策放鬆

值得注意，近期東莞樓市降溫不少。據東莞市不動產登記中心數據，今年10月東莞全市二手住宅網簽564套，按年大跌70%。而在過去一年中，東莞二手樓月成交高峰一度超過8000套。

今年8月，東莞市住建局出台房地產調控新政，並將發布二手房成交參考價。這次東莞樓控堪稱「史上最嚴」，從土地競拍、住房限購、金融監管、稅收調節、二手樓價、銷售管理、治理亂象、住房保障等全方位出擊。

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對於市場放鬆限購傳聞，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，網傳政策目前沒有正式發文，或許此前是以通知的形式進行，同時只限12月。另外，即便認購房源，後續社保本身也需要繳納，仍有審核的機制。

他指出，近期多地政策已出現一些放鬆，尤其以房貸放鬆為重要標誌，即從首套房開始演變到二套房的放鬆。同時，遼寧瀋陽也曾放鬆限購，雖然後續被叫停，但也體現地方上政策微調考慮。東莞傳出相關政策消息，至少說明近期房企銷售壓力較大，倒逼房地產政策有放鬆的可能，但類似「放鬆」下要注意防範市場炒作。

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責任編輯：林佩怡

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