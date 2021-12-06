【中美角力】傳白宮本周宣布外交抵制北京冬奧 中方指必將堅決反制（第二版）

美國有線新聞網絡（CNN）引述多名消息人士指，拜登政府預計本周宣布外交抵制明年2月舉行的北京冬季奧運會，即不會派任何美國政府官員出席。中國外交部強調，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

（新增中國外交部回應）

CNN報道指，美國不會全面抵制北京冬奧，運動員可繼續出賽，但美國官員不會出席。美國總統拜登（Joe Biden）上月與中國國家主席習近平舉行視像峰會後，曾證實考慮抵制北京冬奧，以抗議中國對待維吾爾穆斯林少數民族的做法。

此外，日本媒體也報道稱，日本自民黨內也在施壓首相岸田文雄外交抵制北京冬奧會。

趙立堅：美政客沒受到邀請 炒作抵制是自作多情

在北京，外交部發言人趙立堅強調，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是主角。冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，美國政客在沒有受到邀請的情況下，不斷炒作「外交抵制」北京冬奧會，完全是自作多情，譁眾取寵。政治操弄是對奧林匹克憲章精神的嚴重玷污，是赤裸裸的政治挑釁，更是對14億中國人民的嚴重冒犯，只會讓中國人民和全世界人民看清看透美國政客的反華本質和虛偽面目。

趙立堅說，美方應該做的是端正態度，踐行更團結的奧林匹克精神，嚴肅對待中國關切，不將體育運動政治化，停止炒作所謂的「外交抵制」北京冬奧會，以免影響中美在重要領域的對話合作。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

他並重申，當前，北京冬奧會籌備工作已經進入倒計時衝刺階段，包括國際奧委會在內的國際社會高度認可籌辦工作。外國運動員熱切期待來華參賽，其中包括數量眾多的美國和日本運動員。我們相信在奧林匹克精神指引下，在各方共同努力下，我們一定能夠為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

官媒：北京從未邀請美政客出席冬奧 炒作外交抵制是自作多情

中國駐聯代表指抵制北京冬奧注定失敗：你來或不來 冬奧就在這裡

責任編輯：蒯宇澄

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