中國智庫2.3萬字報告十問美國民主：捍衛自由還是妨礙自由？

繼中國外交部公布《美國民主情況》報告後，國內智庫今日發布2.3萬字的《十問美國民主》報告，從美國制度實踐、國家治理、社會現狀、人權自由、國際影響等方面，提出十個問題。央視報道指，這十問針對美國民主對內引致社會失序、加深民眾疾苦，對外造成災難動蕩、破壞國際秩序的現狀提出擔憂和批判。

智庫之問：美國民主保護人權還是侵害人權

今天（6日），由中國人民大學重陽金融研究院主辦的《十問美國民主》研究報告發布暨研討會在京舉行，來自包括美國在內的30多國駐華大使館代表、近20家外國駐京媒體、40多家國內媒體記者現場與會。

報告提出：

第一問：美國民主是多數人的民主還是少數人的民主？

第二問：美國民主是實現權力制衡還是導致權力濫用？

第三問：美國民主是增進民眾福祉還是加深民眾疾苦？

第四問：美國民主是捍衛自由還是妨害自由？

第五問：美國民主是保護人權還是侵害人權？

第六問：美國民主是促進團結還是導致分裂？

第七問：美國民主是實現夢想還是帶來夢魘？

第八問：美國民主是改善國家治理還是導致制度失靈？

第九問：美國民主是給他國帶去發展繁榮還是災難動蕩？

第十問：美國民主是維護世界和平發展還是破壞國際秩序？

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報告指，美國在「民主」的名義下，能夠體現其意志的卻是「錢主」「槍主」「白主」「媒主」「軍主」「藥主」。在美國，能做主的並不是人民，「一國六主，實無民主」。根據調查，美國之外57%的人表示，美國的民主「曾經做得很好，但最近幾年不行了」；另有23%的人表示，美國從來都不是其他國家的民主典範。

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報告強調，民主是全人類的共同價值，世界上沒有唯我獨尊的民主模式，民主是豐富的、是多元的、是由各國人民自主選擇的多樣化道路，而非被迫強加的單一套路。建議美國政府在舉辦所謂民主峰會時不妨捫心自問以上十問。

美國總統拜登（Joe Biden）本周四至五（9日至10日）主持民主峰會，受邀方包括台灣，但不包括中俄。中國政府分別在上周六（4日）、上周日（5日）發布報告，介紹中國民主情況，指中國實行「全過程人民民主」；批評美式民主淪為「金錢政治」、肆意干涉他國內政。

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責任編輯：尹航

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