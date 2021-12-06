中國智庫2.3萬字報告十問美國民主：捍衛自由還是妨礙自由？

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澳智庫：疫情削弱中國在印太實力 指區內有重大「戰爭」風險
繼中國外交部公布《美國民主情況》報告後，國內智庫今日發布2.3萬字的《十問美國民主》報告，從美國制度實踐、國家治理、社會現狀、人權自由、國際影響等方面，提出十個問題。央視報道指，這十問針對美國民主對內引致社會失序、加深民眾疾苦，對外造成災難動蕩、破壞國際秩序的現狀提出擔憂和批判。
智庫之問：美國民主保護人權還是侵害人權
今天（6日），由中國人民大學重陽金融研究院主辦的《十問美國民主》研究報告發布暨研討會在京舉行，來自包括美國在內的30多國駐華大使館代表、近20家外國駐京媒體、40多家國內媒體記者現場與會。
報告提出：
北京：中國民主是最真實、最廣泛的社會主義民主
報告指，美國在「民主」的名義下，能夠體現其意志的卻是「錢主」「槍主」「白主」「媒主」「軍主」「藥主」。在美國，能做主的並不是人民，「一國六主，實無民主」。根據調查，美國之外57%的人表示，美國的民主「曾經做得很好，但最近幾年不行了」；另有23%的人表示，美國從來都不是其他國家的民主典範。
美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對（第三版）
報告強調，民主是全人類的共同價值，世界上沒有唯我獨尊的民主模式，民主是豐富的、是多元的、是由各國人民自主選擇的多樣化道路，而非被迫強加的單一套路。建議美國政府在舉辦所謂民主峰會時不妨捫心自問以上十問。
美國總統拜登（Joe Biden）本周四至五（9日至10日）主持民主峰會，受邀方包括台灣，但不包括中俄。中國政府分別在上周六（4日）、上周日（5日）發布報告，介紹中國民主情況，指中國實行「全過程人民民主」；批評美式民主淪為「金錢政治」、肆意干涉他國內政。
國務院《中國的民主》白皮書：中國民主是人民當家作主（第二版）
責任編輯：尹航