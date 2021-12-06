  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國智庫2.3萬字報告十問美國民主：捍衛自由還是妨礙自由？

國情動向 11:47 2021/12/06

分享：

繼中國外交部公布《美國民主情況》報告後，國內智庫今日發布2.3萬字的《十問美國民主》報告，從美國制度實踐、國家治理、社會現狀、人權自由、國際影響等方面，提出十個問題。央視報道指，這十問針對美國民主對內引致社會失序、加深民眾疾苦，對外造成災難動蕩、破壞國際秩序的現狀提出擔憂和批判。

智庫之問：美國民主保護人權還是侵害人權

今天（6日），由中國人民大學重陽金融研究院主辦的《十問美國民主》研究報告發布暨研討會在京舉行，來自包括美國在內的30多國駐華大使館代表、近20家外國駐京媒體、40多家國內媒體記者現場與會。

報告提出：

  • 第一問：美國民主是多數人的民主還是少數人的民主？
  • 第二問：美國民主是實現權力制衡還是導致權力濫用？
  • 第三問：美國民主是增進民眾福祉還是加深民眾疾苦？
  • 第四問：美國民主是捍衛自由還是妨害自由？
  • 第五問：美國民主是保護人權還是侵害人權？
  • 第六問：美國民主是促進團結還是導致分裂？
  • 第七問：美國民主是實現夢想還是帶來夢魘？
  • 第八問：美國民主是改善國家治理還是導致制度失靈？
  • 第九問：美國民主是給他國帶去發展繁榮還是災難動蕩？
  • 第十問：美國民主是維護世界和平發展還是破壞國際秩序？

北京：中國民主是最真實、最廣泛的社會主義民主

報告指，美國在「民主」的名義下，能夠體現其意志的卻是「錢主」「槍主」「白主」「媒主」「軍主」「藥主」。在美國，能做主的並不是人民，「一國六主，實無民主」。根據調查，美國之外57%的人表示，美國的民主「曾經做得很好，但最近幾年不行了」；另有23%的人表示，美國從來都不是其他國家的民主典範。

拜登擬民主峰會推動限制監控技術出口 劍指中國？

【中美角力】王毅批美辦民主峰會 試圖對其他國家美式改造

美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對（第三版）

報告強調，民主是全人類的共同價值，世界上沒有唯我獨尊的民主模式，民主是豐富的、是多元的、是由各國人民自主選擇的多樣化道路，而非被迫強加的單一套路。建議美國政府在舉辦所謂民主峰會時不妨捫心自問以上十問。

美國總統拜登（Joe Biden）本周四至五（9日至10日）主持民主峰會，受邀方包括台灣，但不包括中俄。中國政府分別在上周六（4日）、上周日（5日）發布報告，介紹中國民主情況，指中國實行「全過程人民民主」；批評美式民主淪為「金錢政治」、肆意干涉他國內政。

【中美角力】中國外交部發表1.5萬字報告 批評美國民主情況

國務院《中國的民主》白皮書：中國民主是人民當家作主（第二版）

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

人權 政治 外交 內政 中國外交部 台灣 北京 拜登

上一篇文章

澳智庫：疫情削弱中國在印太實力 指區內有重大「戰爭」風險

下一篇文章

【中美角力】傳拜登政府本周宣布 外交抵制北京冬奧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美拉攏歐洲日本研發6G 新華社斥排華：暴露霸道自私嘴臉
美拉攏歐洲日本研發6G 新華社斥排華：暴露霸道自私嘴臉
【中美角力】中國外交部發表1.5萬字報告 批評美國民主情況
【中美角力】中國外交部發表1.5萬字報告 批評美國民主情況
美防長：解放軍在台海軍事行動像「排練」
美防長：解放軍在台海軍事行動像「排練」
中證監：將繼續與美溝通 爭取解決審計監管合作中問題
中證監：將繼續與美溝通 爭取解決審計監管合作中問題
借Tesla做大本土車企 紐時：北京想激發「鯰魚效應」
借Tesla做大本土車企 紐時：北京想激發「鯰魚效應」
布林肯勸北京慎重 對台動武將引發「可怕後果」（第二版）
布林肯勸北京慎重 對台動武將引發「可怕後果」（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款