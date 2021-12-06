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澳智庫：疫情削弱中國在印太實力 指區內有重大「戰爭」風險

國情動向 12:36 2021/12/06

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澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）周日（5日）發表報告，新冠疫情衝擊印太地區的整體繁榮，亦削弱中國在印太地區的實力，而該地區安全不確定性加深，也帶來「重大」的戰爭風險。

報告又指，按目前形勢，中國的綜合實力不太可能在2030年前超越競爭對手，意味中國似乎不太可能像美國過去那樣佔據主導的地位。

洛伊國際政策研究所周日發布2021亞洲國力報告，以軍事、經濟、文化及外交等方面，評估各國在亞洲地區的實力。報告指美國是亞洲的超級大國，2018年以首次錄得綜合實力年度增長。中國亦是亞洲的超級大國，但綜合實力較去年下降，是首次出現下滑。

報告表示，美國在印太地區的盟友如印度等國，在應對中國崛起時，從未像現在這樣依賴美國的能力和意願，來維持軍事和戰略平衡。與此同時，北京試圖說服東南亞國家不要加入美國聯盟，並加強與俄羅斯、巴基斯坦、北韓的軍事交流，希望在區域內建立一個強大的核武強國同盟。

報告指出，雖然未知印太地區新興軍事力量平衡，能否達到威懾和戰略穩定，但各方的敵意加深，加上中美競爭擴大及多個潛在的衝突爆發點，意味區內戰爭風險顯著。

抗衡中國？拜登宣布與合作夥伴 探討制定印太經濟框架

中俄代表：美英澳核潛艇合作危及國際安全秩序

責任編輯：林佩怡

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