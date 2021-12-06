傳中國擬赤道幾內亞建軍事基地 美國警惕促這非洲國家拒絕

《華爾街日報》報道，美國機密情報報告顯示，中國有意在非洲中部國家赤道幾內亞，建設大西洋首個永久軍事基地，官員拒絕透露細節。美國方面擔心，這將威脅到美國東岸，白宮及五角大樓都有所警惕，官員敦促赤道幾內亞拒絕北京的提議。

▲ 中非國家赤道幾內亞

赤道幾內亞曾經是西班牙殖民地，1968年宣告獨立，目前人口140萬。美國官員稱，中國或看中赤道幾內亞最大城市巴塔，當地已有一個中國建造的深水港口，亦有連接鄰國加蓬與中非內陸的高速公路。此外，中國也協助赤道幾內亞培訓警力。

憂威脅美國東岸

報道指出，美國首席副國家安全顧問芬納（Jon Finer）10月訪問赤道幾內亞，任務是說服該國總統奧比昂（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo），及其兒子兼副總統曼格（Teodoro “Teodorin” Nguema Obiang Mangue），拒絕中國的提議。

拜登政府的一位高級官員說，已向赤道幾內亞明確表示某些涉及（中國）行動的作為，會引發美國在國家安全上的疑慮。

報道表示，中國外交部沒有回應有關打算在赤道幾內亞設立基地的消息。

美國非洲司令部司令湯森德（Stephen Townsend）4月曾表示，來自中國的「最重大威脅」，將是非洲大西洋沿岸的海軍軍用設施，而可以在此處重新武裝彈藥、修理艦艇。另美國國防部今年提交給國會的報告指，中國可能考慮在肯尼亞、塞舌爾、坦桑尼亞或安哥拉建立基地。

據一名美國官員表示，美國駐非洲西北部毛里塔尼亞的外交官，已建議當地不要將中國建造的港口，用於軍事目的。

值得注意，中國於2017年在非洲東部國家吉布提，建立首個駐外軍事基地。中方曾表示，該保障基地是為了更好地履行在亞丁灣、索馬里海域護航及開展人道主義救援等國際義務。另過去20年，中國國企已在非洲援建100個商業港口。

責任編輯：林佩怡

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