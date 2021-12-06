11月長三角、大灣區部分城市下調房貸利率 銀行放款力度加強

監管層近期頻就樓市釋出積極訊號後，有數據指，11月份，重點城市中約30%的城市下調房貸利率，下調範圍較上月擴大，主要覆蓋長三角城市群、粵港澳大灣區。同時，銀行放款速度也在加快。專家表示，從中短期來看，預計新一輪降準將開啟，有可能推動中短期房貸利率走低。

部分重點城市下調利率

據內媒《證券日報》報道，近期，部分城市釋出房貸利率下調的消息，各地房貸利率水平也出現一定程度的分化。貝殼研究院發布的重點城市主流房貸利率數據顯示，11月份貝殼研究院監測的100+個城市主流首套房貸款利率為5.69%，較10月份回落4個基點；二套房貸款利率為5.96%，較10月份回落3個基點。

11月份百城銀行房貸利率簡報顯示，重點城市中約30%的城市下調利率，下調範圍較上月擴大，主要覆蓋長三角城市群、粵港澳大灣區。

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報道指出，有多間銀行反饋稱，目前廣州房貸市場上首套住房主流房貸利率為5.85%，二套房利率大多為6.05%。也有銀行表示，目前首套房貸款利率有所下調。

部分城市的房貸利率與全國房貸平均利率基本持平。與廣州有所不同的是，同為一線城市的北京、上海、深圳等地在房貸利率方面顯得更加平穩。深圳一間國有大行的員工稱，目前該行房貸利率未出現變化，首套房貸款利率仍為5.1%，二套房貸款利率為5.6%。

銀行加快房貸審批

除房貸利率有所變化外，多個城市房貸放款時間也普遍縮短。從各銀行反饋來看，房貸放款時間普遍從此前的「無法預知」「等待半年以上」調整為「1個月至3個月以內」。甚至有銀行表示，按目前情況看，放款時間最快只需1個工作日，但不承諾放款時間。不過也有多家銀行表示，放款時間難以預料，需要排隊放款。

北京一間房產中介相關負責人稱，不少銀行目前已基本消化了前期堆壓的房貸申請，加快了貸款審批速度。但是，年底的房貸額度通常較為緊張。

據貝殼研究院近期發布的數據，11月份房貸平均放款周期為68天，較10月份縮短5天，放款周期自4月以來首次縮短。

報道提到，從總體上看，雖然銀行信貸量有所回升，但目前銀行的房貸額度仍然有限，部分地區的銀行仍需排隊等待放款，預計消化此前積壓的房貸申請後、恢復到此前正常的房貸放款水平，仍需數月。

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中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林認為，房貸市場可能會間歇性寬松，但總體還是會趨於偏緊狀態。房地產企業去杠杆、銀行等金融機構調整信貸產品結構的需求依然存在，預期未來房貸利率將呈現周期性變化，根據資金市場的需求而波動。從中短期來看，預計新一輪降準將開啟，有可能推動中短期房貸利率走低。

責任編輯：尹航

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