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日本擬不再允許留學生免稅購物 曾傳中國學生這樣爆買

社會熱點 15:49 2021/12/06

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日本傳媒報道，日本政府與執政黨有意收緊消費稅免稅對象，把外國留學生等長期逗留者排除在外。有報道指，由於留學生倒賣免稅品行為氾濫，故2022年度稅制修改時將調整該制度。

目前日本消費稅為10%。共同社報道，根據現行制度，長期逗留的留學生除了打工等之外，允許在入境半年內免稅購物。免稅店在銷售時需確認留學生是否打工，要花費許多人力，有意見要求改善。此外，去年4月採用顧客信息電子化機制後，發現許多留學生可疑的「爆買」現象。據稱可能是大量購買免稅品，以含消費稅的價格倒賣，賺取差價。

報道指出，日本政府和執政黨將通過修改稅制，改善這種情況。具體做法是將外匯法規定的只要是「非居住者」就可免稅購物的條件，縮小到在留資格90天內「短期逗留」的遊客等。

1個月去百貨公司十幾次 買千萬元高級錶

據日本讀賣新聞，消息人士透露，截至今年6月，日本約3萬間免稅店，共回傳約2.6萬的約400億日圓（折合約27.6億港元）的消費紀錄給國稅廳；其中有1,837人購買超過100萬日圓（折合約6.9萬港元）的免稅商品。超過8成消費者為留學生等中國籍人士。其中花費最多的中國人，購買約3.2萬件免稅商品，總金額超過12億日元（約8,300萬港元）。

早前有報道指，一名21歲的中國男姓留學生，去年秋天入境日本後，約1個月入跑了十幾趟百貨公司，總共買了約1000萬日圓（約68萬港元）的高級手錶等商品，然後還分10次、每次都購買約49.5萬日圓（約3.42萬港元）的同種類化妝品等。值得注意，化妝品與食品等「消耗品」每次購買免稅金額上限為50萬日圓（約3.45萬港元）。

而除了中國留學生等「爆買」免稅商品，日本國稅當局也發現旅居海外日本人狂買案例。

責任編輯：林佩怡

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