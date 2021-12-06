江蘇漢在南非感染Omicron 中醫遠程診斷開藥（有片）

來自江蘇南通的郝先生今年4月被公司外派至南非約翰內斯堡，本月初確診染疫，感染毒株為Omicron。他形容，與曾經感染過的Delta毒株相比，此次染疫徵狀來的更急、更嚴重，感覺肺部很乾且口渴。郝先生在南非的寓所中居家隔離，期間透過網絡方式，遠程接受當地中醫的診斷。

據人民日報社主辦的《健康時報》報道，郝先生11月28號開始出現症狀，之後兩天症狀加劇，出現特別嚴重的乾咳、頭疼、嗜睡、口渴。接受核酸檢測後，他於12月1日確診。此前，他在10月接種一針輝瑞（Pfizer）疫苗。

更早之前，郝先生今年6月在南非感染Delta毒株。談及兩次感染的區別，郝先生介紹，Omicron的症狀相對來說更急、更嚴重，最嚴重的那兩天，整個人好像一直在乾咳，咳嗽導致的肺部感覺一直在灼燒，頭疼的非常厲害，並且口渴現象特別嚴重，有一次2個小時內喝了3升水，但目前來看，這次整體上嚴重的時間短了一些。上次感染Delta時，更像一場「大感冒」，症狀沒有那麼嚴重，但時間更久。

他介紹，這次感染和上次一樣，確診後，南非相關部門讓他自己居家隔離治療，並給出治療方案。在網友的介紹下，他找到唐人街的一間中醫館，通過視頻連線的形式，讓中醫遠程診斷。

另據內地「極目新聞」報道，中醫給郝先生開了6天劑量的藥，包括杏仁、炙甘草、麻黃、豬苓、澤瀉、桂枝、茯苓、白術、柴胡、姜半夏、冬花、生姜、藿香、陳皮、射干等。



郝先生說，他現在已恢復6成，長時間的低燒已經退了，晚上睡覺不會被咳醒，白天干咳的情況也好很多，之前肺部一直感覺在燒的情況基本沒有了。

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責任編輯：尹航

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