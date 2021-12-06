華領館招募日本人赴新疆旅遊 稱全程公開透明已有435人報名

中國駐大阪總領事館日前招募日本人，在新冠肺炎疫情結束後到新疆旅遊。據報道中國駐大阪總領事薛劍稱，屆時訪問全程公開透明；另該領事館相關人士表示，目前已經有435人報名。

▲ 截取自中國駐大阪總領事館網站。

中國駐大阪總領事館本月2日發文，題為「新疆是個好地方——疫情後赴中國新疆旅遊招募」，提到近年關於新疆的誣衊和謊言層出不窮，引起極大誤解，極大損害新疆和中國的形象。為了讓各位親自確認新疆的情況，該總領事館募集日本人，計劃在來年疫情結束後赴新疆旅遊。

《環球時報》引述媒體報道，對於有日本網民擔心赴新疆旅遊是「單程旅行」，「旅行中可能會被監視」，薛劍在Twitter表示，屆時訪問全程公開透明，大家不用擔心。

早前日本首相岸田文雄視像出席亞歐首腦會議時稱，對香港、新疆人權問題「深表關切」。中國外交部發言人批評日方無理指責，中方堅決反對。又指涉疆問題根本不是什麼人權問題，而是反恐怖、去極端化和反分裂問題。中國政府依法打擊暴恐活動，恰恰是對新疆各族人民人權的最好維護。

責任編輯：林佩怡

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