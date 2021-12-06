  • 21°C
香港時間 : 20211206日 (一) 17:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華領館招募日本人赴新疆旅遊 稱全程公開透明已有435人報名

國情動向 16:50 2021/12/06

分享：

中國駐大阪總領事館日前招募日本人，在新冠肺炎疫情結束後到新疆旅遊。據報道中國駐大阪總領事薛劍稱，屆時訪問全程公開透明；另該領事館相關人士表示，目前已經有435人報名。

截取自中國駐大阪總領事館網站。

中國駐大阪總領事館本月2日發文，題為「新疆是個好地方——疫情後赴中國新疆旅遊招募」，提到近年關於新疆的誣衊和謊言層出不窮，引起極大誤解，極大損害新疆和中國的形象。為了讓各位親自確認新疆的情況，該總領事館募集日本人，計劃在來年疫情結束後赴新疆旅遊。

《環球時報》引述媒體報道，對於有日本網民擔心赴新疆旅遊是「單程旅行」，「旅行中可能會被監視」，薛劍在Twitter表示，屆時訪問全程公開透明，大家不用擔心。

早前日本首相岸田文雄視像出席亞歐首腦會議時稱，對香港、新疆人權問題「深表關切」。中國外交部發言人批評日方無理指責，中方堅決反對。又指涉疆問題根本不是什麼人權問題，而是反恐怖、去極端化和反分裂問題。中國政府依法打擊暴恐活動，恰恰是對新疆各族人民人權的最好維護。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

43國籲中國在新疆尊重人權 華駐聯合國大使：毫無根據的指責
2021/10/22
43國籲中國在新疆尊重人權 華駐聯合國大使：毫無根據的指責
日本首相將任命人權問題助理 京：中國內政不容干涉
2021/11/08
日本首相將任命人權問題助理 京：中國內政不容干涉
【中日關係】習近平與岸田文雄通話 促妥善處理涉台敏感問題
2021/10/08
【中日關係】習近平與岸田文雄通話 促妥善處理涉台敏感問題
德新外長籲歐盟勿進口新疆產品 未來幾周討論北京冬奧
2021/12/02
德新外長籲歐盟勿進口新疆產品 未來幾周討論北京冬奧

你可能感興趣

43國籲中國在新疆尊重人權 華駐聯合國大使：毫無根據的指責
15:11 2021/10/22
43國籲中國在新疆尊重人權 華駐聯合國大使：毫無根據的指責
日本首相將任命人權問題助理 京：中國內政不容干涉
16:47 2021/11/08
日本首相將任命人權問題助理 京：中國內政不容干涉
【中日關係】習近平與岸田文雄通話 促妥善處理涉台敏感問題
17:32 2021/10/08
【中日關係】習近平與岸田文雄通話 促妥善處理涉台敏感問題
政治 新疆維吾爾自治區 外交 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 人權 日本 中國外交部 中國

下一篇文章

【中美角力】傳白宮本周宣布外交抵制北京冬奧 中方指必將堅決反制（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中證監：將繼續與美溝通 爭取解決審計監管合作中問題
中證監：將繼續與美溝通 爭取解決審計監管合作中問題
傳中國擬赤道幾內亞建軍事基地 美國警惕促這非洲國家拒絕
傳中國擬赤道幾內亞建軍事基地 美國警惕促這非洲國家拒絕
美防長：解放軍在台海軍事行動像「排練」
美防長：解放軍在台海軍事行動像「排練」
【中美角力】中國外交部發表1.5萬字報告 批評美國民主情況
【中美角力】中國外交部發表1.5萬字報告 批評美國民主情況
美拉攏歐洲日本研發6G 新華社斥排華：暴露霸道自私嘴臉
美拉攏歐洲日本研發6G 新華社斥排華：暴露霸道自私嘴臉
借Tesla做大本土車企 紐時：北京想激發「鯰魚效應」
借Tesla做大本土車企 紐時：北京想激發「鯰魚效應」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款