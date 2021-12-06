人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億

中國人民銀行宣布，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，人行決定於2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.4%。

人行表示，此次降準為全面降準。此次降準共計釋放長期資金約1.2萬億元。

人行強調，穩健貨幣政策取向沒有改變。此次降準是貨幣政策常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），還有一部分被金融機構用於補充長期資金，更好滿足市場主體需求。人行堅持正常貨幣政策，保持政策的連續性、穩定性、可持續性，不搞大水漫灌，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

人行又稱，將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，加強跨周期調節，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

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責任編輯：林佩怡

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