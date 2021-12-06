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上海一男子持刀傷人9人送院 警方：疑犯為外省市精神病人

社會熱點 17:30 2021/12/06

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上海今日（6日）下午發生持刀傷人案，造成9人受傷，包括兩名民警。警方通報，涉案的26歲劉姓男子為外省市在冊精神病人，近日到上海，案件正在調查。

據上海浦東警方通報，今日下午2時33分接到報案，指博山路近崮山路一男子持刀傷人。民警到場發現疑犯手持剪刀揮舞，將他制服。事後，受傷的7名民眾和2名處置民警送院救治。

責任編輯：林佩怡

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