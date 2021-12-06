上海一男子持刀傷人9人送院 警方：疑犯為外省市精神病人 社會熱點 17:30 2021/12/06 分享： 上海今日（6日）下午發生持刀傷人案，造成9人受傷，包括兩名民警。警方通報，涉案的26歲劉姓男子為外省市在冊精神病人，近日到上海，案件正在調查。 據上海浦東警方通報，今日下午2時33分接到報案，指博山路近崮山路一男子持刀傷人。民警到場發現疑犯手持剪刀揮舞，將他制服。事後，受傷的7名民眾和2名處置民警送院救治。 責任編輯：林佩怡 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 相關文章 茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警 2021/08/11 茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警 廣西漢持刀闖幼稚園釀慘案 至少16童受傷（有片） 2021/04/28 廣西漢持刀闖幼稚園釀慘案 至少16童受傷（有片） 你可能感興趣 茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警 17:43 2021/08/11 茂名爆恐怖殺警案 男子從後一刀砍斃交警 廣西漢持刀闖幼稚園釀慘案 至少16童受傷（有片） 17:09 2021/04/28 廣西漢持刀闖幼稚園釀慘案 至少16童受傷（有片） 傷人襲擊 社會矛盾 上海 精神病