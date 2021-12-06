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習近平：國內外經濟形勢依然複雜 堅持穩中求進工作總基調

經濟脈搏 18:42 2021/12/06

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新華社報道，中共中央上周四（2日）在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取意見和建議。

中共中央總書記習近平主持座談會並強調，要全面貫徹落實中共十九屆六中全會精神，圍繞宏觀政策要穩健有效、微觀政策要激發市場主體活力、改革開放政策要增強發展動力、社會政策要兜住民生底線，積極履行職能，加強自身建設。

習近平表示，明年將召開中共二十大，是黨和國家政治生活中的一件大事。當前，國內外經濟形勢依然複雜。要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，推動高質量發展，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，持續改善民生，保持社會大局穩定，迎接中共二十大勝利召開。

他又提出3點希望：

一、希望大家深入學習領會中共十九屆六中全會精神，始終同中共中央保持高度一致，緊密聯繫工作實際，把學習成果運用到參政履職實踐中去

二、希望大家把思想認識統一到中共中央關於國內國際經濟形勢的科學判斷上來，把工作重點聚焦到中共中央決策部署上來，充分激發廣大成員幹事創業的熱情，聚焦世界科技前沿、國家科技短板、科技核心領域，圍繞碳達峰碳中和、數字經濟等重大問題，深入調查研究，積極建言獻策，加強民主監督，推動政策落地落細落實

三、希望大家及時把握廣大成員和所聯繫群眾的思想動態，主動開展針對性政策解讀和思想引導工作。要穩妥有序推進民主黨派、工商聯換屆工作，選好配強中央和省級組織新一屆領導班子，深化政治交接，始終同中國共產黨肝膽相照、攜手前行

責任編輯：林佩怡

疫情 中共中央政治局 中國共產黨 經濟 新華社 政治 習近平 中國

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