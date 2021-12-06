降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？

對於內地房地產市場，周一（6日）有兩大重磅消息。中國人民銀行宣布下周三（15日）全面降準0.5個百分點，釋放長期資金約1.2萬億元。同日，中共中央政治局召開會議，對房地產的表述出現變化，提到「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環」，另沒有提及「房住不炒」。

分析人士表示，上述信息積極，調對房企而言，房地產信貸環境有望繼續改善，而對買家來說，也有利剛需、改善型購房需求釋放，房地產調控亦可能會放鬆。

不過，市場人士提醒，房地產市場仍要把握調控主線，違規的房貸需求仍要收緊。另有分析認為，降準不會推動樓價的大幅度上漲，「房住不炒」理念料會持續下去；中央經濟工作會議亦大概率會提「房住不炒」。

房企融資環境有望邊際改善

58安居客房產研究院分院院長張波指出，從人行表態來看，目前穩健貨幣政策取向沒有改變。而降準資金將強化對實體經濟特別是中小微企業的支持，亦非房地產，但對房地產市場來說亦有一定利好。

值得注意，這次降準功能，人行提到「增強金融機構資金配置能力」。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，在降準背景下，銀行對房貸投放力度可以增強，因為資金配置能力提高，進而有助提升按揭貸款、開發貸款等領域的活躍度。此外，房貸將進一步放鬆，對房地產市場是一大利好。

人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億

貝殼研究院首席市場分析師許小樂也指，降準釋放流動性利好下，房貸利率下降、放款速度加快；房企融資環境有望繼續邊際改善，房企合理的融資需求得到滿足，利於降低房企債務風險。

首提「良性循環」剛需或有政策支持

至於政治局會議，提到「要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環」。有報道指，「良性循環」的說法是首次被提出。

政治局會議提更好滿足購房者合理住房需求 促進房地產業良性循環

官媒：房企融資監管釋放積極政策信號 供應鏈ABS成一大特點

嚴躍進認為，市場不好，房企出現暴雷風險，會將風險轉嫁到買家身上，從而使得購房者對市場有畏懼心理，最終使得整個行業陷入惡性循環。如此，「良性循環」是對房地產產業鏈的一次重要表述。

至於「支持」一詞，嚴躍進表示有非常強的信號意義，方向性很明確，預計後續土地、金融、購房等各類政策，都應該會給予支持，形容「這是一次全方位的有放鬆性質的政策表述」。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，政治局會議釋放出的信號是：一方面，大起大落不是健康的，平穩運行也包括資金供給的平穩，而不是資金緊縮導致行業波動；二是良性循環，即供地、開發、銷售的良性循環，這也需要資金的支持。

對於買家而言，許小樂提到，前一輪調控下，市場上部分合理住房需求受到抑制。預計未來在首次置業和改善性換房方面，會有更好的政策支持，貸款環境會更友好。

降準信號等說明宏觀政策走向寬鬆？中國官媒：不要簡單化理解

責任編輯：林佩怡

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