【中美角力】白宮宣布外交抵制北京冬奧 中使館：沒人在乎

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一（6日）宣布，鑒於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，拜登政府不會向北京冬奧和殘奧派駐任何外交或官方代表，但美國運動員仍會參賽，並會獲華府全力支持。中國駐美大使館發言人指，根本無人在乎美方人員是否出席。

外交部：美方一意孤行 中方必將堅決反制

普薩基說，鑒於中國在新疆持續的種族滅絕及反人類罪行，及其他侵犯人權狀況，拜登政府不會向北京冬奧和殘奧派任何外交或官方代表。面對中國在新疆的嚴重侵犯人權和暴行，美國外交及官方代表若如常看待北京冬奧，我們實在做不到。」

她引述總統拜登告訴中國國家主席習近平的話指出，捍衛人權是美國人的DNA，促進人權是美國的基本承諾，美方會堅定立場，並持續採取行動促進中國及其他地區的人權。

稍早前，在北京，外交部發言人趙立堅說，冬奧不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。美國政客在沒有受到邀請情況下不斷炒作外交抵制北京冬奧，完全是自作多情、嘩眾取寵、政治操弄。他又指，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

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當被問及中方表示將「採取堅決反制措施」，普薩基稱，這不是看待或構建兩國關係的正確方式。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在推特（Twitter）上表示，美方人員是否出席冬奧根本沒有人在乎，他們出席與否，對冬奧是否成功舉辦亦不會構成任何影響。

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責任編輯：尹航

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