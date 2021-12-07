【中美角力】白宮宣布外交抵制北京冬奧 中使館：沒人在乎（第二版）

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一（6日）宣布，鑒於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，拜登政府不會向北京冬奧和殘奧派駐任何外交或官方代表，但美國運動員仍會參賽，並會獲華府全力支持。中國駐美大使館發言人指，根本無人在乎美方人員是否出席。

中國外交部今日下午回應指，中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。美方應停止將體育運動政治化，停止干擾破壞北京冬奧會的言行，否則將損害兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作。

（第二版新增中國外交部回應）

外交部：美方一意孤行 中方必將堅決反制

普薩基說，鑒於中國在新疆持續的種族滅絕及反人類罪行，及其他侵犯人權狀況，拜登政府不會向北京冬奧和殘奧派任何外交或官方代表。「面對中國在新疆的嚴重侵犯人權和暴行，美國外交及官方代表若如常看待北京冬奧，我們實在做不到。」

她引述總統拜登告訴中國國家主席習近平的話指出，捍衛人權是美國人的DNA，促進人權是美國的基本承諾，美方會堅定立場，並持續採取行動促進中國及其他地區的人權。

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據路透社報道，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在電子郵件中回應指，美國政客沒有受到任何邀請，所以這種外交抵制「毫無來由」。

劉鵬宇還在推特（Twitter）上表示，美方人員是否出席冬奧根本沒有人在乎，他們出席與否，對冬奧是否成功舉辦亦不會構成任何影響。

在北京，外交部發言人趙立堅首先指出，美方炮制所謂新疆存在「種族滅絕」的世紀謊言，早已被事實戳穿。趙立堅隨後說，美方做法嚴重違背奧林匹克憲章確立的體育運動政治中立原則，與更團結的奧林匹克格言背道而馳，站在全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面。中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。

趙立堅指出，冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。根據奧運規則，各國官員出席奧運會，應由本國奧委會邀請。美國政府官員是否出席北京冬奧會，是否來為自己的運動員加油，是美方自己的事。在未收到邀請情況下，美方把是否派政府官員出席同所謂「新疆人權問題」掛鉤，這完全是顛倒黑白、錯上加錯、自欺欺人。美國的政治圖謀不得人心也註定失敗。

趙立堅表示，美方應停止將體育運動政治化，停止干擾破壞北京冬奧會的言行，否則將損害兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作。

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責任編輯：尹航

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