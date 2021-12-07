李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等

總理李克強周一（6日）表示，今年中國宏觀槓桿率明顯下降，有餘地運用多種貨幣工具，包括降準等，保持流動性合理充裕，持續為市場主體特別是中小微企業降低融資成本，進一步激發市場主體活力。

中國人民銀行當日宣布，下周三（15日）下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，共計釋放長期資金約1.2萬億元人民幣。

外界關注，在經濟下行壓力下，貨幣政策是否走向寬鬆。中信建投證券黃文濤等人認為，此次降準將更顯示政策穩增長意圖，後續不排除將還有降準乃至降息。下次降準的窗口期可能在明年上半年。瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤也認為，未來還可能會有額外降準。

有能力完成全年目標 堅持不搞「大水漫灌」

李克強當晚與主要國際經濟機構負責人，視像出席第六次「1+6」圓桌對話會。李克強稱，今年以來，中國經濟延續恢復發展態勢，主要宏觀指標總體處於合理區間。有能力完成全年主要目標任務，實現經濟行穩致遠。

面對新的下行壓力，中國將保持宏觀政策穩定性，增強針對性，堅持不搞「大水漫灌」，同時有效實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。並將深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境，吸引更多外資進入中國。

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避免大水漫灌 降準非全面寬鬆

李克強又指，中國經濟已經深度融入世界經濟，開放的大門只會越開越大。中國持續放寬外資市場准入，推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）明年初生效，申請加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）、數字經濟夥伴關係協定（DEPA）。將持續擴大高水平對外開放。

他表示，當前世界經濟總體保持復甦態勢，但動能有所減弱，不穩定不確定因素增多，實現常態化增長仍需時日。各方應加強合作，推動世界經濟穩定恢復，早日戰勝疫情。加快補齊供給短板，有序推進產能恢復，暢通國際貨運，保持產業鏈供應鏈安全穩定。主要經濟體要加強宏觀政策協調，共同維護國際經濟金融體系穩健運行。

責任編輯：林佩怡

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