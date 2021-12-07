官媒：人行下調支農、支小再貸款利率 不能看作政策利率「減息」

內地官媒《證券時報》報道，從多個信源了解到，支農、支小再貸款今日（7日）起下調0.25個百分點，是時隔1年多人行再度下調支農、支小再貸款利率。但有觀點認為，這不能看作是政策利率「減息」。

據《證券時報》，支農、支小再貸款利率下調後，3個月、6個月、1年期再貸款利率分別為1.7%、1.9%、2%。

報道引述光大證券首席固定收益分析師張旭曾表示，人行政策利率體系由公開市場操作利率（短期政策利率）和MLF利率（中期政策利率）組成，再貸款、再貼現利率並非政策利率。

現階段減息或信號意義過強

在當前的貨幣政策傳導機制中，人行主要通過中期借貸便利（MLF）、公開市場逆回購等政策利率釋放利率調控信號，並引導DR007等市場基準利率以政策利率為中樞運行，最終影響到貸款等金融產品的利率。

其中的MLF利率既是央行操作工具的利率，也是貨幣政策的操作目標，還是LPR的組成部分。因此，在觀察政策取向時首先應關注該利率是否出現了變化，而不是再貸款利率。

值得注意，昨日人行宣布降準後，引發市場關注未來貸款市場報價利率（LPR）下調。部分分析人士認為，現階段調整MLF利率和逆回購利率，可能信號意義過強，料暫時將保持不變。而人行強調穩健的貨幣政策取向沒有改變。但有分析認為，銀行仍可通過壓縮加點幅度，令LPR未來數月有下行壓力。

人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億

李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等

避免大水漫灌 降準非全面寬鬆

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁