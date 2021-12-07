  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (二) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒：人行下調支農、支小再貸款利率 不能看作政策利率「減息」

經濟脈搏 11:01 2021/12/07

分享：

內地官媒《證券時報》報道，從多個信源了解到，支農、支小再貸款今日（7日）起下調0.25個百分點，是時隔1年多人行再度下調支農、支小再貸款利率。但有觀點認為，這不能看作是政策利率「減息」。

據《證券時報》，支農、支小再貸款利率下調後，3個月、6個月、1年期再貸款利率分別為1.7%、1.9%、2%。

報道引述光大證券首席固定收益分析師張旭曾表示，人行政策利率體系由公開市場操作利率（短期政策利率）和MLF利率（中期政策利率）組成，再貸款、再貼現利率並非政策利率。

現階段減息或信號意義過強

在當前的貨幣政策傳導機制中，人行主要通過中期借貸便利（MLF）、公開市場逆回購等政策利率釋放利率調控信號，並引導DR007等市場基準利率以政策利率為中樞運行，最終影響到貸款等金融產品的利率。

其中的MLF利率既是央行操作工具的利率，也是貨幣政策的操作目標，還是LPR的組成部分。因此，在觀察政策取向時首先應關注該利率是否出現了變化，而不是再貸款利率。

值得注意，昨日人行宣布降準後，引發市場關注未來貸款市場報價利率（LPR）下調。部分分析人士認為，現階段調整MLF利率和逆回購利率，可能信號意義過強，料暫時將保持不變。而人行強調穩健的貨幣政策取向沒有改變。但有分析認為，銀行仍可通過壓縮加點幅度，令LPR未來數月有下行壓力。

人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億

李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等

避免大水漫灌 降準非全面寬鬆

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等
今日
李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等
降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？
2021/12/06
降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？
人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億
2021/12/06
人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億
降準信號等說明宏觀政策走向寬鬆？中國官媒：不要簡單化理解
2021/12/06
降準信號等說明宏觀政策走向寬鬆？中國官媒：不要簡單化理解

你可能感興趣

李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等
今日 10:40
李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等
降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？
19:30 2021/12/06
降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？
人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億
17:03 2021/12/06
人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億
降準 MLF 中期借貸便利 逆回購 LPR 貨幣政策 經濟 中國人民銀行 減息 金融

上一篇文章

【中國樓市】11月40城新房成交創10年新低 或繼續探底

下一篇文章

李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國樓市】東莞本月擬放鬆限購？當局回應（第二版）
【中國樓市】東莞本月擬放鬆限購？當局回應（第二版）
政治局會議：明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進
政治局會議：明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進
降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？
降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？
社科院料中國今年GDP增速8% 明年5.3%左右
社科院料中國今年GDP增速8% 明年5.3%左右
降準信號等說明宏觀政策走向寬鬆？中國官媒：不要簡單化理解
降準信號等說明宏觀政策走向寬鬆？中國官媒：不要簡單化理解
人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億
人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款