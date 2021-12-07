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新華社：從中央政治局會議看明年經濟走勢 有這些啟示

經濟脈搏 11:16 2021/12/07

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中共中央政治局昨日（6日）召開會議，分析研究2022年經濟工作，由中共總書記習近平主持。新華社報道，會議傳遞繼續開闢經濟發展新局的重要信號。

堅持穩中求進工作總基調 著力穩定宏觀經濟大盤

首先，會議為做好明年經濟工作指明了實踐方向，即「堅持穩中求進工作總基調」「明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進」。

報道指，堅持穩中求進工作總基調，是做好經濟工作的方法論。穩是基礎和前提，進是目標和方向，兩者相輔相成。

會議強調，宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加註重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。

中國社科院財經戰略研究院副院長楊志勇表示，積極的財政政策要根據經濟社會發展中出現的新形勢、新情況不斷調整，進一步提高財政政策工具的靈活性和精準性，做好財政風險防範工作，增強財政政策可持續性。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，貨幣政策應保持必要的靈活性，做好跨週期調節，體現前瞻性和有效性。

中國人民銀行昨日已宣布，決定於2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。此次為全面降準，共計釋放長期資金約1.2萬億元。

在溫彬看來，降準可以釋放長期流動性，未來要在保持流動性合理充裕的情況下，更加強調精準滴灌，引導資金加大對中小企業、綠色發展等重點領域和薄弱環節的支持力度，推動經濟爬坡過坎。

其二、著眼進一步暢通經濟循環 加快構建新發展格局

報道指，消費和投資是實現擴大內需的「雙引擎」，是加快構建新發展格局的重要支撐。會議強調，實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力。

中國宏觀經濟研究院研究員王蘊指，消費持續恢復與有效投資擴大良性互動、互促互進，有助於實現更高質量的國內大循環。當前乃至明年國內外環境仍然複雜多變，疫情形勢尚不明朗，需要通過擴大內需來應對外部挑戰。

會議具體提出：「微觀政策要激發市場主體活力」「要強化知識產權保護」「結構政策要著力暢通國民經濟循環，提升製造業核心競爭力，增強供應鏈韌性」「有效推進區域重大戰略和區域協調發展戰略，抓好要素市場化配置綜合改革試點，擴大高水平對外開放」等方向。

圍繞實現高水平自立自強，會議強調，科技政策要加快落地，繼續抓好關鍵核心技術攻關，強化國家戰略科技力量，強化企業創新主體地位，實現科技、產業、金融良性循環。

王蘊說，要加速促進各類創新要素向企業集聚，形成以企業為主體、市場為導向、產學研用深度融合的技術創新體系。

其三、統籌發展和安全 兜住民生底線

會議聚焦住房、就業、生育政策、基本公共服務制度等民生領域作出部署，釋放了持續改善民生的政策信號。

住房問題方面，會議強調，要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。

中國社會科學院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛說，這是堅持「房住不炒」定位，對商品房市場，也體現出積極支持城鎮居民合理的住房需求。

此外，會議強調，社會政策要兜住民生底線，落實好就業優先政策，推動新的生育政策落地見效，推進基本養老保險全國統籌，健全常住地提供基本公共服務制度。

倪鵬飛認為，農村轉移勞動力的需求已從到城市謀生轉變為到城市過上更美好的生活，健全常住地提供基本公共服務制度，構建全國基本公共服務的空間供給制度體系和服務體系，有助於釋放城鎮化潛能，助推經濟高質量發展。

會議還指出，要做好歲末年初各方面工作，確保人民群眾過好「兩節」。堅持「外防輸入、內防反彈」，科學精準紮實做好疫情防控工作。統籌安排煤電油氣運保障供應，確保老百姓溫暖過冬。要保障農民工工資發放。

責任編輯：蒯宇澄

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