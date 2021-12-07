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【中國樓市】11月40城新房成交創10年新低 或繼續探底

經濟脈搏 11:03 2021/12/07

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易居房地產研究院6日發布的《2021年11月全國40城新建商品住宅成交報告》(下稱「報告」)顯示，北上廣深等40城新房成交量創近10年單月新低，按年降近4成，預計短期內將繼續探底。

預計全年40城新房成交按年增速為負

據內媒中新經緯報道，報告中的40城包括北京、上海、廣州、深圳4個一線城市；蘇州、福州、南京、青島等18個二線城市；以及揚州、東莞、溫州、岳陽等18個三四線城市。

報告數據顯示，11月，40城新房成交2,014.0萬平方米，為近10年表現最差的11月。從增速來看，11月成交量按月降4.3%，按年降39.4%。1至11月，40城新房累計成交面積按年增長2.6%，增速較上月回落5.3個百分點。預計全年40城新房成交面積按年增速將由正轉負。

【中國樓市】東莞本月擬放鬆限購？當局回應（第二版）

【中國樓市】廣州房貸鬆動 國有大行下調房貸利率

內地官媒指樓市風險整體可控 健康發展的整體態勢不變

具體來看，11月一線城市按年增速最高。報告認為，一是由於去年同期基數低，今年前2個月按年增速衝高幅度最大，因此降溫狀態下雖然整體回落速度相對最快，但整體水平也高；二是目前一線城市還存在限價盤，其新房市場熱度猶在。

三線城市增速已於10月率先轉負，11月按年降幅繼續擴大。報告認為，一是今年2月三線城市衝高幅度最小，因此目前增速整體水平最低；二是三線城市開發商推盤量較大，容易供大於求，使市場更快惡化。

中央釋寬鬆訊號 惟政策傳導仍需時

昨日（6日）的政治局會議提出，要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。同日，人行宣布於下周三（15日）下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，共計將釋放長期資金約1.2萬億。

上海易居房地產研究院研究員潘竑羽表示，近期中央密集釋放寬松訊號，但從以往政策面傳導到市場的時間來看，往往會有半年左右的滯後期。臨近年底，部分開發商由於資金面緊張和年底衝刺規模業績，會加大推盤力度，打折促銷現象也會增多。綜合來看，未來三個月40城新房成交量難以扭轉頹勢，還會繼續向下探底。

責任編輯：尹航

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