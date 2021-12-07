中國11月美元計出口按年增22% 進口增31.7% 均勝預期

海關總署公布，按美元計價，中國11月出口按年增長22%，前值27.1%；進口按年增31.7%，前值20.6%；雙雙勝預期。11月貿易順差按年減少3.4%。

按人民幣計，中國11月出口按年增16.6% ，中國11月進口按年增26% ，亦勝預期。

據海關統計，今年前11個月，中國進出口總值35.39萬億元人民幣，按年增長22%，比2019年同期增長24%。其中，出口19.58萬億元，按年增長21.8%，比2019年同期增長25.8%；進口15.81萬億元，按年增長22.2%，比2019年同期增長21.8%；貿易順差3.77萬億元，按年增加20.1%。

前11個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值5.11萬億元，增長20.6%，占外貿總值的14.4%。

美國為第三大貿易夥伴，中美貿易總值為4.41萬億元，增長21.1%，佔12.5%。其中，對美國出口3.36萬億元，增長19.2%；自美國進口1.05萬億元，增長27.5%；對美貿易順差2.31萬億元，增加15.8%。

路透據海關數據計算，中國11月對美貿易順差369.5億美元。前11月累計順差3575億美元。

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責任編輯：蒯宇澄

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