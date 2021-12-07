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新西蘭不派外交官員出席北京冬奧 強調基於疫情因素與美無關

國情動向 11:48 2021/12/07

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據路透社報道，繼美國之後，新西蘭亦在今日（7號）宣佈不會派外交人員出席北京冬奧會。新西蘭副總理羅拔臣 (Grant Robertson) 解釋是基於一系列因素作出決定，主要考慮疫情，強調與美國不派官員出席一事無關。

新西蘭電視台TVNZ在問及新西蘭對於美國外交抵制北京冬奧的立場時，羅拔臣表示已明確告知中方，不會派部級官員出席。他指在新冠疫情之下不適合進行這樣的旅程，並補充早在10月已經與中國溝通。

羅拔臣還強調新西蘭曾多次向中方表達對中國人權問題的關切，路透社引述羅拔臣表示：「我們已多次向中國表明我們對人權問題的擔憂——就在最近的總理與習主席交談時。他們很清楚我們對人權的看法，但我們已經做出不參加的決定」。

新西蘭簽署冬奧休戰協議

新西蘭與美國和英國同屬「五眼聯盟」（Five Eyes），早前有報道指，成員國曾商討是否因應中國被指侵犯人權而外交抵制北京冬奧會。但日前聯合國大會通過冬奧休戰協議，「五眼聯盟」中只有新西蘭簽署。

美國周一（6日）表示由於擔心侵犯人權行為，美國政府官員將「外交抵制」北京冬奧，但其運動員可以自由參加比賽。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上已警告，如果美方一意孤行「外交抵制」北京冬奧，「中方必將採取堅決反制措施」。

【中美角力】白宮宣布外交抵制北京冬奧 中使館：沒人在乎

英媒：英國與「五眼聯盟」成員商討外交抵制北京冬奧（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

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