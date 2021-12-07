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【內地疫情】昨增60本土病例 浙江寧波錄確診涉Delta變種

社會熱點 11:55 2021/12/07

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內地新冠肺炎疫情未見緩和，昨日（6日）新增94宗確診個案，本土病例佔60宗；另有4宗本土無症狀感染個案。其中，浙江寧波在本輪疫情中，首次通報新增1宗確診及2宗無症狀感染，研判為感染Delta變種病毒；染疫的是一家三口，居住的鎮海區已實施臨時封閉管理，並開展大規模核酸檢測。

據國家衛健委通報，新增本土確診分佈為內蒙古呼倫貝爾市55宗、黑龍江哈爾濱市2宗、雲南2宗、浙江寧波市1宗。內蒙古為本輪疫情重災區，目前累計415宗本土確診，其中呼倫貝爾滿洲里市佔377宗。另外，新增本土無症狀感染中，浙江寧波市通報2宗，內蒙古呼倫貝爾市和雲南各佔1宗。

江蘇漢在南非感染Omicron 中醫遠程診斷開藥（有片）

寧波市舉行疫情防控新聞發佈會，通報確診病例為某電子公司員工，其妻子和母親均為無症狀感染者；三人一同居住在鎮海區某小區。市疾控中心的全基因組測序結果顯示，確診病例感染病毒涉及Delta變種病毒；序列比對顯示，相關病毒與近期省外多地通報病例的病毒高度同源。

因應疫情防控需要，鎮海區今日（7日）起，全區組織開展大規模核酸檢測。此外，該區已臨時實施封閉管理，所有小區（村）禁止非居住人員進入，居住人員限制進出，原則上每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員外出採購生活物資。除防疫需要和民生保障以外，全區其他企業暫時停工，中小學校暫時停課。

責任編輯：易燕丹

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