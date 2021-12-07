調查：旅行限制是英企在中國面臨的最大挑戰

內地依然執行嚴格的「清零」政策。周二（7日）公布的一項調查顯示，作為新冠清零措施的一部分，中國對國際旅行的嚴格限制是在中國經營的英國公司最擔心的問題，但他們比去年更加樂觀。

據路透社報道，設在北京的英國商會說：「不透明、不一致的旅行和簽證政策，使得外國員工進入中國極其困難。」

英國商會也說：「今天的中國在物理上比20年前加入世界貿易組織（WTO）以來的任何時候都更加與世隔絕。隨著國際旅行開始在全球範圍內恢復，中國與之形成強烈對比。」

該調查有288名受訪者，顯示2021年近四分之一企業的外籍員工人數下降，41%的公司預計明年人數將大幅減少，原因是擔心與家人或朋友分開，或不確定能否再回到中國。對此，代表歐洲和美國公司的商業團體也表達了擔憂。

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英國的調查顯示，從疫情破壞中的復甦是「脆弱的」，但企業對中國前景的看法比去年更樂觀。

調查顯示，大約五分之二的企業預計2021年獲利將超過疫情前水平，近一半的企業預計獲利將比去年增加。在2020年的調查中，只有30%的企業預計獲利會比前一年高。

近一半的受訪者來自專業服務、教育以及先進製造業和運輸業。

企業提出的其他擔憂包括中國網絡安全法規的不確定性和勞動力成本的上升。

責任編輯：李冰琪

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