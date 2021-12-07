  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (二) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

調查：旅行限制是英企在中國面臨的最大挑戰

社會熱點 11:45 2021/12/07

分享：

內地依然執行嚴格的「清零」政策。周二（7日）公布的一項調查顯示，作為新冠清零措施的一部分，中國對國際旅行的嚴格限制是在中國經營的英國公司最擔心的問題，但他們比去年更加樂觀。

據路透社報道，設在北京的英國商會說：「不透明、不一致的旅行和簽證政策，使得外國員工進入中國極其困難。」

英國商會也說：「今天的中國在物理上比20年前加入世界貿易組織（WTO）以來的任何時候都更加與世隔絕。隨著國際旅行開始在全球範圍內恢復，中國與之形成強烈對比。」

該調查有288名受訪者，顯示2021年近四分之一企業的外籍員工人數下降，41%的公司預計明年人數將大幅減少，原因是擔心與家人或朋友分開，或不確定能否再回到中國。對此，代表歐洲和美國公司的商業團體也表達了擔憂。

【內地疫情】昨增60本土病例 浙江寧波錄確診涉Delta變異株

新西蘭宣佈不派外交官員出席北京冬奧 強調因疫情因素與美無關

英國的調查顯示，從疫情破壞中的復甦是「脆弱的」，但企業對中國前景的看法比去年更樂觀。

調查顯示，大約五分之二的企業預計2021年獲利將超過疫情前水平，近一半的企業預計獲利將比去年增加。在2020年的調查中，只有30%的企業預計獲利會比前一年高。

近一半的受訪者來自專業服務、教育以及先進製造業和運輸業。

企業提出的其他擔憂包括中國網絡安全法規的不確定性和勞動力成本的上升。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【Omicron變種】北京冬奧組委：堅持冬奧如期辦賽 疫情防控為首要工作
2021/12/03
【Omicron變種】北京冬奧組委：堅持冬奧如期辦賽 疫情防控為首要工作
中國40重點城市租房市場加速降溫 六成租金低於疫情前
2021/11/29
中國40重點城市租房市場加速降溫 六成租金低於疫情前
澳智庫：疫情削弱中國在印太實力 指區內有重大「戰爭」風險
2021/12/06
澳智庫：疫情削弱中國在印太實力 指區內有重大「戰爭」風險
新西蘭不派外交官員出席北京冬奧 強調基於疫情因素與美無關
今日
新西蘭不派外交官員出席北京冬奧 強調基於疫情因素與美無關
【內地疫情】昨增60本土病例 浙江寧波錄確診涉Delta變種
今日
【內地疫情】昨增60本土病例 浙江寧波錄確診涉Delta變種

你可能感興趣

【Omicron變種】北京冬奧組委：堅持冬奧如期辦賽 疫情防控為首要工作
12:56 2021/12/03
【Omicron變種】北京冬奧組委：堅持冬奧如期辦賽 疫情防控為首要工作
中國40重點城市租房市場加速降溫 六成租金低於疫情前
17:47 2021/11/29
中國40重點城市租房市場加速降溫 六成租金低於疫情前
澳智庫：疫情削弱中國在印太實力 指區內有重大「戰爭」風險
12:36 2021/12/06
澳智庫：疫情削弱中國在印太實力 指區內有重大「戰爭」風險
貿易 美國 路透社 疫情 簽證 北京 商會 中國

上一篇文章

【內地疫情】昨增60本土病例 浙江寧波錄確診涉Delta變種

下一篇文章

80後中國教授當選歐洲自然科學院院士 研製無人艇多次南海南極作業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

江蘇漢在南非感染Omicron 中醫遠程診斷開藥（有片）
江蘇漢在南非感染Omicron 中醫遠程診斷開藥（有片）
日本擬不再允許留學生免稅購物 曾傳中國學生這樣爆買
日本擬不再允許留學生免稅購物 曾傳中國學生這樣爆買
內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析
內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析
【Omicron病毒】鍾南山：滅活疫苗覆蓋範圍廣 不會完全失效
【Omicron病毒】鍾南山：滅活疫苗覆蓋範圍廣 不會完全失效
【人口政策】緩解養老難 內地28省設獨生子女父母護理假
【人口政策】緩解養老難 內地28省設獨生子女父母護理假
80後中國教授當選歐洲自然科學院院士 研製無人艇多次南海南極作業
80後中國教授當選歐洲自然科學院院士 研製無人艇多次南海南極作業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款