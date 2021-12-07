A股地產板塊揚 分析稱不應過分解讀政治局會議未提「房住不炒」

中國人民銀行昨宣布15日全面降準後，內地股市今日（7日）高開低走。受政治局會議對房地產釋出積極信號帶動，地產板塊表現強勁。

截至中午收市，上證綜指報3593.73點，升0.12%；深證成指報14681.73點，跌0.48%。創業板指跌1.43%，報3357.16點。地產、家居、建材等板塊拉升走高；軍工、半導體板塊跌幅居前。

最新一次中共中央政治局會議未提「房住不炒」，市場憧憬政府可能放鬆房地產調控。不過，野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，不應對此過分解讀，指房地產調控基本態度不會180度大轉彎。另分析人士也稱，官方不會出台強刺激舉措，「房住不炒」的基調仍在。

政治局會議提更好滿足購房者合理住房需求 促進房地產業良性循環

降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？

料不會出台刺激措施「房住不炒」基調不變

昨日的政治局會議對房地產的表述是，「要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環」。

路透引述分析指出，未來房地產調控政策有放鬆，但目的更多是防風險、保障合理需求，料政府或繼續合理放鬆房貸限制、加快審批、放鬆開發商獲取貸款等。同時，保障房建設或發力重要方向，有望托底房地產投資。盡管房地產行業「政策底」已現，但銷售回暖還需時日。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤表示，政治局會議確認要維穩房地產市場之後，未來數月預計政策還會進一步放鬆，以緩和房地產下行壓力、避免經濟硬著陸，但不會出台刺激扭轉房地產活動的下行趨勢。政府可能維持「房住不炒」的政策基調不變。

行業底有時滯 銷售回暖待觀察

紅塔證券分析師李奇霖、孫永樂則認為，從政策底到行業底有一定的時滯，尤其這一輪政策的邊際放鬆仍很謹慎，在房地產長效機制下，很難看到傳統來自需求端的刺激。而目前對需求端的政策，也主要是著眼於剛需用戶的信貸。

李奇霖等人認為，考慮到明年基數偏高，房地產投資按年增速下行壓力會更大。在這樣的情況下，房地產對明年經濟的拖累可能會更為明顯。

浙商證券宏觀李超團隊則預計，明年主要通過兩方面政策調整，維穩地產投資。一是發力保障房建設；二是放開首套房政策，房產稅試點落地後料將同時配合首套房政策放鬆，滿足人口淨流入城市的住房剛需。

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責任編輯：林佩怡

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