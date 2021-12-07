網傳江蘇南通市容公司人員圍搶老人甘蔗 官方啟動問責（有片）

網傳江蘇南通數十名穿市容制服人員，昨（6日）圍搶老人甘蔗。當晚，南通三星鎮人民政府回應稱，身著制服的為三星鎮購買服務的第三方市容公司人員，其現場處置過程簡單粗暴，與約定工作要求格格不入，對相關人員的行為給老人造成的傷害深表歉意。目前，三星鎮已暫停該公司相關責任人員工作，啟動程序開展調查，並依照規定進行問責。

一則關於「南通市容管理人員當街搶奪賣甘蔗老人的甘蔗」影片昨晚在網絡流傳。相關視頻顯示，多名身穿帶有「靜通市容」字樣服裝的人員圍住一名推著單車的男子，並拿走車筐裏的甘蔗，男子發出哭喊聲。

據澎湃新聞報道，南通三星鎮政府工作人員今天淩晨證實，昨天下午的確有前述情況發生，涉事賣甘蔗的小販亂扔甘蔗皮，影響了市容市貌，市容管理人員多次提醒無果，遂拿走甘蔗，引導小販到指定地點售賣，「（市容管理人員）先拿走（甘蔗），（小販）走了以後還是還給他的」。

鎮政府將登門致歉

對於有網友質疑，視頻中市容管理人員存在暴力執法行為，上述工作人員予以否認。該工作人員稱，視頻中身穿帶有「靜通市容」字樣服裝的人員並非政府部門工作人員，而是來自靜通市容管理服務有限公司，「（靜通市容）是政府購買服務的第三方公司，承擔市容管理的（工作）」。當地政府部門已暫停涉事人員的工作，並啟動調查程序。

▲ 官方回應微博截圖

江蘇海門市委宣傳部官方微博今天上午發布事件相關通報稱，區紀委已介入調查事件，對三星鎮負有管理職責的政府主要領導、分管領導、城管中隊負責人、城管片區責任人啟動問責程序；三星鎮政府將登門向老人致歉，並終止與南通靜通市容管理有限公司合作，將南通靜通市容管理有限公司列為黑名單，並根據合同條款對南通靜通市容管理有限公司進行相應經濟處罰。

責任編輯：李冰琪

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