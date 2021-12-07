美商務部長與台經濟部長首場視訊會議 談及半導體、電動車

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天（7日）與台灣的經濟部長王美花首度舉行視訊會議，敲定建立台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）。王美花說，雙邊將在半導體、5G、電動車領域展開交流，台美合作更進一步。

據台媒報道，美國在台協會（AIT）表示，雷蒙多與王美花首度舉行視訊會議，討論雙邊商業及投資關係的重要性，並同意透過新建立的「美台技術貿易暨投資合作架構（TTIC）」持續合作。

AIT新聞稿指出，TTIC成立宗旨是拓展美台的商業合作計劃，並商討半導體等領域的行動方案，以鞏固關鍵供應鏈，並促進雙邊貿易及投資。

AIT指出，TTIC也將協助與美台投資環境、產業趨勢相關的合作方案，同時擴展雙邊貿易及投資。

AIT表示，雙邊也同意指定合適代表，為接下來關鍵供應鏈相關的活動交流，和其他與美台利益相關的議題，持續研擬合作計劃。

另據路透社報道，美國商務部表示，雷蒙多和王美花會談時「強調美國對台灣的支持，以及美台商業與投資關係重要性」，雷蒙多也表達美國持續有興趣與台灣就共同商業關注議題合作，尤其是在半導體供應鏈領域和相關生態系統。

雙方也承諾「確定其他步驟以支持半導體和其他關鍵供應鏈」。

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責任編輯：尹航

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