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兩岸企業家峰會 汪洋警告「堅決與台獨分裂勢力劃清界線」

國情動向 15:22 2021/12/07

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兩岸企業家峰會今日（7日）在江蘇南京登場，今年輪到大陸方面主辦，仍採取線上線下相結合方式，在南京、台北分別設立主會場。峰會陸方副理事長張平宣讀大陸全國政協主席汪洋賀信，內文強調，希望峰會團結兩岸企業家人士，「與台獨分裂勢力劃清界線」，堅持一個中國原則和九二共識。

綜合台媒報道，汪洋在賀信中指出，加強兩岸經濟合作契合兩岸民心所向，利於增進兩岸同胞福祉。大陸經濟改革開放40多年來，兩岸交流合作蓬勃發展，貿易投資規模持續擴大，為兩岸同胞帶來實實在在的好處。儘管受諸多不利因素影響，近年兩岸貿易額仍快速成長，台灣企業來大陸投資熱情不減，兩岸投資合作動力強勁、韌性十足、潛力巨大。中國大陸始終是廣大台商、台企的投資熱土和發展進步的倚靠。

強調中共推進祖國完成統一的堅定立場和決心

汪洋指出，今年是中國共產黨成立100週年，11月剛召開中共第十九屆六中全會，全面總結中共百年重大奮鬥重大成就和歷史轉變，鄭重顯示在民族復興的進程中，推進祖國完成統一的堅定立場和決心。「大陸方面將深入貫徹習近平新時代，黨中央解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉。」

汪洋強調，大陸以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展。大陸一貫秉持兩岸一家親理念不會變，率先和台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台商台企辦實事、做好事的舉措不會變。

汪洋呼籲，企業是兩岸和平發展的受益者，也是祖國統一大業的建設者，希望峰會雙方理事會團結兩岸企業界人士，管大事、明大義、興大道，堅定站在歷史正確的一邊，堅決與台獨分裂勢力畫清界線。為推進中國完全統一、實現中華民族偉大復興貢獻力量。

國台辦副主任裴金佳在現場發言指，兩岸經貿發展需要與兩岸關係同進，台獨勢力近期分裂行動是台海和平穩定的最大現實因素，廣大台胞及工商界人士，要認清台獨的危險性及危害性，堅決反對民進黨當局謀獨挑釁，共同維護台海和平穩定和祖國統一，確實與台獨頑固份子劃清界線，勿作助紂為虐之事，不讓他們興風作浪，破壞廣大台灣同胞對安寧生活的嚮往。

台灣遠東在陸企業遭罰 陸國台辦：不允撐台獨的人在大陸賺錢

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責任編輯：袁瑋婧

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