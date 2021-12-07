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台灣槍擊案疑犯潛逃廈門 大陸國台辦：將遣返回台

社會熱點 15:43 2021/12/07

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台灣一名槍擊案疑犯上月潛逃至廈門，近日即將解除防疫隔離。大陸國台辦發言人馬曉光今日（7日）表示，為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，廈門市公安機關決定將涉案嫌犯遣返回台。

馬曉光指，台灣媒體報道一名黃姓男子持槍殺人後，在上月22日搭乘廈航MF888航班抵達廈門，並接受防疫集中隔離。廈門市公安機關獲悉後，立即開展調查。經訊問，該黃姓嫌犯對在新北市槍殺何姓男子一事供認不諱。

黃某犯案當日曾多次變裝，後乘搭班機逃至廈門。

馬曉光稱，為打擊暴力犯罪，保障兩岸人民生命財產安全，維護兩岸交流秩序，廈門市公安機關決定將該黃姓嫌犯遣返回台。

台陸委會：冀兩岸持續打擊犯罪

台灣陸委會對此表示肯定，稱將會配合大陸有關部門做好遣返事宜。另指出，犯罪是世界公敵，希望未來雙方主管機關可持續透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，推動打擊犯罪工作，以保障兩岸人民權益及福祉，彰顯司法正義。

據台媒此前報導，台灣新北市新店區一名何姓男子，11月22日早上遭槍手連開四槍擊斃。警方調查後鎖定槍手身份是32歲黃姓男子。黃某犯案後，多次變裝及換乘交通工具，並於案發當天中午乘搭班機逃往廈門。台灣刑事局兩岸科隨後向大陸公安部提出申請，協助抓捕嫌犯並押回台灣。

責任編輯：易燕丹

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