程度最輕？拆解美國「外交抵制」北京冬奧有何含義

美國白宮周一（6日）宣布「外交抵制」明年2月的北京冬奧，將不派政府官員參加，但不會影響美國運動員參加冬奧。

有分析認為，相對經濟抵制和全面抵制，美國選擇外交抵制，是程度最輕的抵制，象徵意義較大，維持與中國「鬥而不破」的基調。而如果其他國家跟隨美國做法，難免對中國的形象造成負面影響，甚或部分「抵消」中國國際地位。

白宮宣布外交抵制北京冬奧，稱有關決定是鑑於中國在新疆等侵犯人權行為。中國駐美國大使館發言人批評，美方做法是政治操縱，又指美政客沒受到邀請，「外交抵制」毫無來由；還說美方人員是否出席冬奧根本沒有人在乎，他們出席與否，對冬奧是否成功舉辦不會構成影響。此前，中國外交部曾表示將「採取堅決反制措施」。

國際奧委會則表示，政府官員和外交官的出席完全是每個政府的政治決定，國際奧委會在政治上持中立立場，並完全尊重各國決定。

【中美角力】白宮宣布外交抵制北京冬奧 中使館：沒人在乎

新西蘭不派外交官員出席北京冬奧 強調基於疫情因素與美無關

維持「鬥而不破」

英國廣播公司（BBC）中文網報道，美國一些政客在數月前就開始討論抵制冬奧，主要涉及三種方案，包括外交抵制、經濟抵制和全面抵制。而本次外交抵制，遠不如上次美國1980年全面抵制莫斯科奧運，即拒絶派出運動員參加，以抗議蘇聯入侵阿富汗。至於經濟抵制，即不與主辦國的商業機構合作，不轉播主辦國的電視台節目等。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛認為，美國選擇外交抵制是程度最輕的抵制方式。他指出，這一方面有助美國鞏固以意識形態為導向的價值觀外交，一方面也維持與中國「鬥而不破」但全面競爭的主基調。此外，在新冠疫情下，考慮到散播病毒的風險和往返需要隔離，執行外交抵制成本更低。

盟友或跟隨 抵消中國國際地位？

哪麼，美國外交抵制北京冬奧，對中國將有什麼影響？

BBC報道指出，奧運通常是主辦國展示國家實力的重要時機，而北京在08年奧運時，為中國贏得國際聲譽和認可，被視為中國走向強國之路的重要轉折點。這次美國外交抵制，在一定程度上將影響中國的積極形象。而2022年冬奧被視為中國走向世界、跟美國「平起平坐」的一場秀，但宋文笛認為，美國的外交抵制會對中國新時代的國際地位帶來抵消效果。

事實上，多國據報正考慮是否外交抵制北京冬奧。新西蘭宣布因應新冠疫情，不會派部長級外交代表出席，並已於10月通報中國，強調與美國的決定無關。而在美國宣布外交抵制後，澳洲政府表示正積極考慮類似措施。此前，同屬「五眼聯盟」的英國、加拿大據報正討論。另外，日本首相岸田文雄表示，將綜合考慮奧運及對日本外交的意義等，從國家利益觀點作出自主判斷。

至於，美國的外交抵制，能否切實敦促中國改善國內人權狀況，宋文笛有所保留。他稱，目前正是中國領導人走向換屆的時間點，北京正努力鞏固既有路線，不會因外國施壓而改變治理模式。

中國駐聯代表指抵制北京冬奧注定失敗：你來或不來 冬奧就在這裡

英媒：英國與「五眼聯盟」成員商討外交抵制北京冬奧（第二版）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁