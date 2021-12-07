美外交抵制北京冬奧 中國外交部：美將為錯誤行徑付出代價

美國白宮宣布「外文抵制」明年北京冬奧，不派任何外交或官方代表出席。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。對於反制美方措施是什麼，趙說：「美方將為其錯誤行徑付出代價，請大家拭目以待」。

對於美國將舉辦2028年的洛杉磯奧運，還準備申辦2030年鹽湖城冬奧，中方會否考慮對美方「外交抵制」？ 趙立堅表示，美方錯誤行徑已經破壞了中美體育交流和奧運合作的基礎和氛圍，是搬起石頭砸自己的腳，美方應認清這一錯誤行徑的後果。

【中美角力】白宮宣布外交抵制北京冬奧 中使館：沒人在乎

程度最輕？拆解美國「外交抵制」北京冬奧有何含義

趙立堅周二（7日）在外交部例行記者會上表示，冬奧不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。而根據奧運規則，各國官員出席奧運，應由本國奧委會邀請。他指美國官員是否出席北京冬奧等是美方自己的事。「在未收到邀請情況下，美方把是否派政府官員出席同所謂『新疆人權問題』掛鉤，這完全是顛倒黑白、錯上加錯、自欺欺人。美國的政治圖謀不得人心也注定失敗」。

警告將損兩國重要領域合作

▲ 趙立堅

他促美方應停止將體育運動政治化，停止干擾破壞北京冬奧的言行，「否則將損害兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作」。

他批評，美方的做法嚴重違背奧林匹克憲章確立的體育運動政治中立原則，同更團結的奧林匹克格言背道而馳，站在全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面。

趙立堅又說，美方炮製所謂新疆存在「種族滅絕」的世紀謊言，早已被事實戳穿。並稱美國歷史上對印第安原住民犯下的罪行才是真正的種族滅絕，這頂帽子美國自己戴最合適不過。

稍早，中國駐美大使館回應指，美方官員未獲邀出席冬奧，形容美方聲稱的「外交抵制」是「自以為是」和「政治操弄」，嚴重扭曲奧林匹克憲章精神，又指根本沒有人在乎美方人員是否出席冬奧，對冬奧是否成功亦不會構成任何影響。

新西蘭不派外交官員出席北京冬奧 強調基於疫情因素與美無關

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁