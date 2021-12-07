中國11月進出口勝預期托底經濟 全年順差料創新高人民幣受惠

海外新冠疫情反复，中國11月出口延續強勁，與進口增速雙雙超預期，對年底中國經濟起到托底作用。外貿順差持續高位料創新高，亦為人民幣匯率構成有力支撐。路透引述分析人士認為，短期來講中國出口強勢應能維持，但明年全年受高基數、海外供應鏈逐漸恢復等影響，中國出口增速大概率放緩。

11月出口按年增22% 進口增31.7％

中國海關總署周二公佈，以美元計價，11月出口按年增長22%，增速較上月回落5.1個百分點，高於市場預期的增19%，但仍是四個月低點；當月進口按年增31.7％，增速較上月擴大11.1個百分點，亦顯著高於市場預期的增19.8%，且為三個月最高增速。11月，進出口總值5793.4億美元，按年增26.1％。

中泰金融國際研究部高級副總裁紀春華稱，出口整體略超預期，在海外疫情反复的情況下，中國出口的韌性延長，有利於對年底經濟起到托底。但整體增速下滑的趨勢或在明年體現。

他並指出，進口亦呈現較強增長，顯示中國經濟增速出現築底跡象，結合近期人行全面降準的動作，12月宏觀數據有機會進一步改善。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析稱，11月進口大增主因國內經濟活動回暖，需求回升；同時11月部分商品價格高位回落，刺激國內部分商品進口需求。

出口有望保持韌性 面對疫情挑戰

展望未來，周茂華預計，整體上中國外貿出口有望保持韌性，面臨挑戰則主要還是來自海外疫情及疫情衍生問題影響。截至目前，Delta仍在全球施虐，Omicron毒株未來影響仍不清晰，有疫情引發的供應鏈中斷、航運物流阻滯，以及能源工業原材料高成本，歐美通脹壓力等問題繼續對全球經濟復甦、政策走向造成不確定性。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，11月貿易數據超預期，尤其進口按年漲幅超過30％。當然，這其中價格因素仍然是較大的貢獻，真實的進口增速應當相對溫和一些。

周浩稱，當月貿易順差依然高達717.2億美元，前11個月順差累計5,817.1億美元，全年超過6,000億美元幾乎是板上釘釘，將是2015年以來最高水平。目前人民幣匯率依然受惠於高企的順差，但隨著美聯儲啟動收縮進程，人民幣匯率前景偏於下檔。

花旗銀行報告指出，由於國內需求仍待恢復，貿易順差維持高位支撐人民幣表現強勁，而為支持中小企業亦增加了維持人民幣匯率總體穩定的動力。

在岸人民幣兌美元周二窄幅整理，貿易數據強勁和中國宣布降準的影響較為有限。 在岸價官方收報6.3678，較上一交易日官方收盤價漲37點。

中國11月美元計出口按年增22% 進口增31.7% 均勝預期

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責任編輯：蒯宇澄

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