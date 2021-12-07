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【內地疫情】廣東暫停跨省團隊旅遊 嚴格執行熔斷機制

國情動向 17:21 2021/12/07

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內地新冠肺炎疫情持續，廣東省文旅廳周二（7日）發布通知，指嚴格執行跨省旅遊熔斷機制，12月3日起，各旅行社及在線旅遊企業立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，待全省全部為低風險地區後，可自行恢復經營有關業務。

上周五（3日），廣州白雲區在入境隔離酒店工作人員例行核酸檢測中，發現1宗新冠陽性個案；該區均禾街文星酒店現為中風險地區。截至昨日，廣東未有新增本土感染個案。

【內地疫情】5省區增本土病例 廣州中招

廣東省文旅廳的通知表示，要嚴格做好轄區內旅行社外防輸入工作，不得經營出入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，不得以任何形式搞變通。旅行社及在線旅遊企業要暫停經營旅遊專列業務，嚴格控制旅遊團隊規模。

同時，嚴格執行跨省旅遊熔斷機制。3日起，立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務；全省全部為低風險地區後，可自行恢復經營業務。但不得組團前往中高風險地區旅遊，不得承接中高風險地區旅遊團隊，不得組織中高風險地區人員外出旅遊。

省內遊方面，要嚴格落實疫情防控措施。旅行社及在線旅遊企業要嚴格按照工作指南要求，從嚴從緊、從細從實，做好遊客招徠、組團、交通、食宿、遊覽等各處環節的疫情防控工作，嚴格控制旅遊團隊規模。

【內地疫情】昨增60本土病例 浙江寧波錄確診涉Delta變種

責任編輯：林佩怡

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【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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