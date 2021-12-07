  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (二) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

電影《親愛的》原型被拐兒子尋回 內媒報道主演趙薇「被消失」

國情動向 18:16 2021/12/07

分享：

陳可辛執導的電影《親愛的》講述幾個父母尋找被拐賣的孩子的故事，週一（6日）電影原型被拐14年的兒子孫卓終於被尋回，與父親孫海洋團聚。然而在內地媒體的大量報道中，全部都沒有提到女主演之一的趙薇，引起網民的關注，被認為恐與趙薇被列入「劣跡藝人」有關。

《親愛的》2014年上映，飾演被拐賣孩子父母的幾個主演分別是張譯、黃渤、郝蕾等，趙薇則飾演花錢買下被拐孩子的農村婦女，還讓趙薇獲得第34屆香港電影金像獎最佳女主角獎。電影由真人真事改編而成，感動不少觀眾，也令現實原型中始終在尋子的孫海洋受到大眾關注。

電影劇組發出賀文

綜合內媒報道，《親愛的》劇組都發出賀文，電影導演陳可辛在朋友圈發文稱，「收到很多朋友的信息，看到孫海洋一家團聚的新聞片段，一下淚崩， 為他高興。這個消息比電影的任何片段都更感動」。

孫海洋尋子

主演張譯則說，「孫海洋兄是我的角色韓德忠的原型人物，想起初次見面那天，他的痛苦令自己完全不知道能說些什麼。《親愛的》為我們收穫了觀眾，帶來榮譽，也讓自己一直牽掛着他的兒子。今天，終於！哭着看完直播，五味雜陳，最想說的話是，祝賀孫海洋一家終獲團圓，願天下無拐，感謝人民警察！」

片中另一主演黃渤興奮地表示，「太好！太好！拍攝時體驗生活看到的歷歷在目，願天下無拐！」郝蕾聽聞消息非常激動，她淚流滿面地觀看了父子團聚的直播，並在社交平台上表達自己對此事的感動：「14年啊，願未來的歲月上天能一直眷顧海洋大哥。」

從導演、主演到編劇，媒體一一報道採訪，唯獨不見也在片中飾演重要角色的趙薇，趙薇的社交媒體沒有任何動靜，媒體報道對其也隻字未提。早前趙薇被傳出被列入「劣跡藝人」名單，不僅微博超話消失，連代表作「還珠格格」演員表也遭除名。

網傳趙薇雙11活動宣傳照 惹復出猜測

內地網傳全渠道封殺劣跡藝人名單 趙薇列政治問題首位（組圖）

趙薇神隱20天後家鄉露臉 背景寫著「學黨史，悟思想」

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

趙薇法國4億酒莊曝光 謝霆鋒也曾到訪拍節目（多圖）
2021/08/31
趙薇法國4億酒莊曝光 謝霆鋒也曾到訪拍節目（多圖）
趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外
2021/09/02
趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外
趙薇疑被封殺18天後 首在微博發聲寫下四字留言
2021/09/13
趙薇疑被封殺18天後 首在微博發聲寫下四字留言
趙薇夫婦再涉合約糾紛 遭民生信託起訴料下月開庭
2021/10/12
趙薇夫婦再涉合約糾紛 遭民生信託起訴料下月開庭

你可能感興趣

趙薇法國4億酒莊曝光 謝霆鋒也曾到訪拍節目（多圖）
12:03 2021/08/31
趙薇法國4億酒莊曝光 謝霆鋒也曾到訪拍節目（多圖）
趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外
12:50 2021/09/02
趙薇被娛樂圈中人大面積割席 只有她和他例外
趙薇疑被封殺18天後 首在微博發聲寫下四字留言
13:33 2021/09/13
趙薇疑被封殺18天後 首在微博發聲寫下四字留言
陳可辛 電影 演員 趙薇 香港電影金像獎 中國 微博

下一篇文章

【中美角力】白宮宣布外交抵制北京冬奧 中使館：沒人在乎（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美角力】傳白宮本周宣布外交抵制北京冬奧 中方指必將堅決反制（第二版）
【中美角力】傳白宮本周宣布外交抵制北京冬奧 中方指必將堅決反制（第二版）
美拉攏歐洲日本研發6G 新華社斥排華：暴露霸道自私嘴臉
美拉攏歐洲日本研發6G 新華社斥排華：暴露霸道自私嘴臉
【中美角力】白宮宣布外交抵制北京冬奧 中使館：沒人在乎（第二版）
【中美角力】白宮宣布外交抵制北京冬奧 中使館：沒人在乎（第二版）
傳中國擬赤道幾內亞建軍事基地 美國警惕促這非洲國家拒絕
傳中國擬赤道幾內亞建軍事基地 美國警惕促這非洲國家拒絕
華領館招募日本人赴新疆旅遊 稱全程公開透明已有435人報名
華領館招募日本人赴新疆旅遊 稱全程公開透明已有435人報名
澳智庫：疫情削弱中國在印太實力 指區內有重大「戰爭」風險
澳智庫：疫情削弱中國在印太實力 指區內有重大「戰爭」風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款