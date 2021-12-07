電影《親愛的》原型被拐兒子尋回 內媒報道主演趙薇「被消失」

陳可辛執導的電影《親愛的》講述幾個父母尋找被拐賣的孩子的故事，週一（6日）電影原型被拐14年的兒子孫卓終於被尋回，與父親孫海洋團聚。然而在內地媒體的大量報道中，全部都沒有提到女主演之一的趙薇，引起網民的關注，被認為恐與趙薇被列入「劣跡藝人」有關。

《親愛的》2014年上映，飾演被拐賣孩子父母的幾個主演分別是張譯、黃渤、郝蕾等，趙薇則飾演花錢買下被拐孩子的農村婦女，還讓趙薇獲得第34屆香港電影金像獎最佳女主角獎。電影由真人真事改編而成，感動不少觀眾，也令現實原型中始終在尋子的孫海洋受到大眾關注。

電影劇組發出賀文

綜合內媒報道，《親愛的》劇組都發出賀文，電影導演陳可辛在朋友圈發文稱，「收到很多朋友的信息，看到孫海洋一家團聚的新聞片段，一下淚崩， 為他高興。這個消息比電影的任何片段都更感動」。

▲ 孫海洋尋子

主演張譯則說，「孫海洋兄是我的角色韓德忠的原型人物，想起初次見面那天，他的痛苦令自己完全不知道能說些什麼。《親愛的》為我們收穫了觀眾，帶來榮譽，也讓自己一直牽掛着他的兒子。今天，終於！哭着看完直播，五味雜陳，最想說的話是，祝賀孫海洋一家終獲團圓，願天下無拐，感謝人民警察！」

片中另一主演黃渤興奮地表示，「太好！太好！拍攝時體驗生活看到的歷歷在目，願天下無拐！」郝蕾聽聞消息非常激動，她淚流滿面地觀看了父子團聚的直播，並在社交平台上表達自己對此事的感動：「14年啊，願未來的歲月上天能一直眷顧海洋大哥。」

從導演、主演到編劇，媒體一一報道採訪，唯獨不見也在片中飾演重要角色的趙薇，趙薇的社交媒體沒有任何動靜，媒體報道對其也隻字未提。早前趙薇被傳出被列入「劣跡藝人」名單，不僅微博超話消失，連代表作「還珠格格」演員表也遭除名。

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責任編輯：袁瑋婧

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