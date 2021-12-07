YYDS、躺平、絕絕子 列內地年度10大網絡用語（附解釋）

內地2021年度10大網絡用語出爐，YYDS、雙減、元宇宙、絕絕子、躺平等大熱用語入列。

作為年度「漢語盤點」活動最具網絡特色的組成部分，國家語言資源監測與研究中心昨（6日）發布2021年度十大網絡用語，分別是覺醒年代、YYDS、雙減、破防、元宇宙、絕絕子、躺平、「傷害性不高，侮辱性極強」、「我看不懂，但我大受震撼」、強國有我。

入列用語是基於國家語言資源監測語料庫（網絡媒體部分），而本次發布涉及的影片彈幕數據約11億條，字符數超過100億；網絡論壇數據包含約35萬條帖子，字符數超過3億。

值得注意的是，官媒今年9月曾發文《不用「yyds」「絕絕子」就不會說話了？》指出，除了「yyds」找不到其他讚美的詞，萬物皆可「絕絕子」，文字失語成為一個越來越需要重視的社會問題。

以下為2021年度十大網絡用語解讀：

覺醒年代

《覺醒年代》是內地年初熱播的電視劇，回溯中國共產黨的孕育和創立過程，劇名並轉變成網絡用語。 YYDS

「永遠的神」的普通話拼音縮寫，用於表達對某人的高度敬佩和崇拜。常見於粉絲用來讚賞偶像。 雙減

內地今年提出「雙減」政策，即進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔。 破防

原指在遊戲中突破對方防禦，令對方失去防禦能力。現指因遇到一些事或看到一些信息後，情感上受到很大衝擊，內心深處被觸動，心理防線被突破。 元宇宙

Metaverse，概念源於小說《雪崩》的科幻概念，現指在XR（擴展現實）、數字孿生、區塊鍊和AI（人工智能）等技術推動下形成的虛實相融的互聯網應用和社會生活形態。不過，有關元宇宙的標準未有定義。 絕絕子

最早源於內地網絡綜藝節目，一些粉絲用「絕絕子」為選手加油。多用於讚美，表示「太絕了、太好了」。但亦可用於嘲諷，表示「差極了」。 躺平

年輕人對社會現實環境的失望，而選擇無欲無求的處事態度，概念類似日本的「低慾望社會」。 傷害性不高，侮辱性極強

據指在一段網絡影片中，兩名男子相互夾菜，而同桌的另一名女子則顯得很孤單。於是有網友調侃「傷害性不高，侮辱性極強」。後被網友用來調侃某事雖然沒有實質性危害，但是卻令人很難堪。 我看不懂，但我大受震撼

源自導演李安在紀錄片《打擾伯格曼》（2013）評價一部影視作品的話。現多用於表示自己對某件事情的不解、震驚。 強國有我

源自中共成立100周年天安門廣場慶典上青年學子的宣誓。

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責任編輯：林佩怡

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