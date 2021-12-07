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新華社國家高端智庫發佈報告：中國找到真正民主的試金石

國情動向 20:32 2021/12/07

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中國官方近日頻頻發佈民主報告，今日（7日）新華社國家高端智庫再向發布中英文智庫報告《全人類共同價值的追求與探索——民主自由人權的中國實踐》及紀錄片，報告指中國找到真正民主的試金石，又形容中國是民主、自由、人權理念「忠實的實踐者」和「實踐的創新者」。

據新華社，全文1.9萬字的報告以習近平總書記關於全人類共同價值的重要論述為主線，以中國追求全人類共同價值的長期實踐為基礎，從學理角度闡釋中國實現人民當家作主的製度優勢、文化背景、內在規律及其世界意義，圍繞「人民當家作主：追求民主價值的大邏輯」「全過程人民民主：落實人民主權的新形態」「管用的民主：判斷制度成色的試金石」和「實踐智慧：追求全人類共同價值的啟示」4個部分展開。

具有世界意義的「中國方案」

報道指，報告通過大量事例證明，中國追求人民當家作主的「實質民主」，是全鏈條、全方位、全覆蓋的「全過程人民民主」，致善政的「治理型民主」，有活力的「效率型民主」，匯眾智的「動力型民主」，可檢驗的「系統性民主」，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

新華社引述報告指，在捍衛民主、自由、人權的社會主義實踐中，中國共產黨將一切政治行為都以人民整體利益為基本取向，讓民主回歸人民的邏輯、讓自由成全人的全面發展、讓幸福成為人權的最高標準，開闢了國家現代化新道路，開創了人類文明新形態，為「時代之問」提交了一份具有世界意義的「中國方案」。

中國智庫2.3萬字報告十問美國民主：捍衛自由還是妨礙自由？

【中美角力】中國外交部發表1.5萬字報告 批評美國民主情況

責任編輯：袁瑋婧

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