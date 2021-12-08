官媒指「房住不炒」定位不變 嚴控支持實體經濟貸款違規入樓市

最新一次政治局會議未提「房住不炒」，市場憧憬政府可能放鬆房地產調控。內地官媒《經濟日報》刊文指，「房住不炒」的定位不變，有關部門應加大監管力度，嚴控用於支持實體經濟的貸款違規進入樓市。

官媒：「房住不炒」定位不變

中共中央政治局周一（6日）召開會議，同日，人行宣布於15日全面降準。報道指出，結合當前房地產市場遇冷態勢，有人認為房地產市場又將進入過快上行通道，這種看法未免片面。此次降準的重點是支持實體經濟。

報道強調，「房子是用來住的，不是用來炒的」這一定位不會改變，仍有炒房心理的投機者應該放棄幻想。中國在2016年底首提「房住不炒」，至今一直堅定不移地落實這一定位，即便面對經濟下行壓力，特別是疫情對經濟發展的巨大衝擊時，也沒有動搖，未將房地產再作為短期刺激經濟的手段，不走過度依賴房地產的老路。

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因此，有關監管部門應繼續堅持「房住不炒」定位，加大監管力度，嚴格控制用於支持實體經濟的貸款輾轉違規進入樓市。對於房地產開發企業而言，應該清醒地認識到，整個行業高杠杆、高負債的模式已經難以為繼，一旦吃緊的資金鏈獲得改善，應該用於提高產品力和維持健康良性運轉，並將降杠杆、降負債、避免踩到「三條紅線」作為長期堅持的原則，不應再試圖盲目擴張。

房地產業良性循環 應避免大起大落

政治局會議關於房地產的表述是，「要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。」

在購房者方面，報道指出，不少購房者反映，一些城市銀行按揭貸款投放周期明顯延長，難以滿足購買首套房或者改善型住房時的合理購房需求。銀保監會負責人近日表示，現階段，要根據各地不同情況，重點滿足首套房、改善型住房按揭需求。可以預計，首套和改善型住房的按揭需求將更好得到滿足。

在房企方面，報道提到，當前個別房企經營風險爆發，其重要原因是自身經營不善、盲目擴張。整個行業應從中得到警示，房地產業高杠杆、高負債、高周轉的模式有巨大風險，應該摒棄。實現房地產業良性循環，應避免市場大起大落，嚴防企業經營風險，避免給整個宏觀經濟造成不利影響，要讓房地產銷售、購地、融資等各個環節都處於常態化運轉。今年下半年以來，房地產銷售市場和土地市場出現明顯降溫，一些企業融資、拿地、開工建設、銷售回款、竣工交付等環節出現不同程度困難，相信隨著房地產合理資金需求得到滿足，特別是合理發放房地產開發貸款、並購貸款，房地產市場將有望實現良性循環。

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責任編輯：尹航

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