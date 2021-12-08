跟進美國 澳洲不派政府官員出席北京冬奧

澳洲加入美國行列，決定「外交抵制」北京冬奧會。總理莫里森（Scott Morrison）今日（8日）證實，澳洲不會派政府官員出席明年2月舉行的北京冬季奧運會，運動員可繼續參賽。

莫里森表示，澳洲決定外交抵制北京冬奧會，主因澳方一直致力重新開放與中國的外交渠道，討論新疆涉嫌侵犯人權的問題，惟中國政府尚未回應有關議題，更實施阻止澳洲商品進口的措施。

莫里森強調，澳洲不會在捍衞自己權益的態度上有所退讓，不派官員出席北京冬奧也不足為奇。「我這樣做是基於符合澳洲的國家利益，這是正確的做法。」

預計40名澳洲運動員仍將參賽

澳洲奧林匹克委員會（Australian OlympicCommittee）指出，這次外交杯葛不會對澳洲運動員造成影響，預期40名澳洲運動員將參與北京冬奧。

美國白宮周一宣布，鑑於中國持續在新疆侵犯人權，美國政府決定「外交抵制」明年舉行的北京冬季奧運會和殘障奧運會，美國運動隊員可自行決定是否參加。國際奧委會就事件稱，尊重美國的決定。

中國外交部發言人趙立堅表示，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。他指，美國炮製所謂新疆存在「種族滅絕」的世紀謊言，早已被事實戳穿，其基於意識形態偏見、謠言試圖干擾北京冬奧，只會讓人看清美方的險惡用心。他又批評美方做法嚴重違背奧林匹克憲章的體育運動政治中立原則，站在全球運動員和體育愛好者的對立面。

除了美國，新西蘭昨日也確認不會派遣部長級外交官員出席北京冬奧，強調主要是因疫情考量，與美國的決定無關，10月已明確告知中方有關決定。

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責任編輯：蒯宇澄

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