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跟隨美國 澳洲不派政府官員出席北京冬奧 中方批政治作秀

國情動向 10:06 2021/12/08

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澳洲加入美國行列，決定「外交抵制」北京冬奧會。總理莫里森（Scott Morrison）周三（8日）證實，澳洲不會派政府官員出席明年2月舉行的北京冬季奧運會，運動員可繼續參賽。

莫里森表示，澳洲決定外交抵制北京冬奧會，主因澳方一直致力重新開放與中國的外交渠道，討論新疆涉嫌侵犯人權的問題，惟中國政府尚未回應有關議題，更實施阻止澳洲商品進口的措施。

預計40名澳洲運動員仍將參賽

莫里森強調，澳洲不會在捍衞自己權益的態度上有所退讓，不派官員出席北京冬奧也不足為奇。「我這樣做是基於符合澳洲的國家利益，這是正確的做法。」

澳洲奧林匹克委員會（Australian OlympicCommittee）指出，這次外交杯葛不會對澳洲運動員造成影響，預期40名澳洲運動員將參與北京冬奧。

對此，中國駐澳洲使館發言人表態稱，根據奧運規則，各國政要出席奧運會由本國奧委會發出邀請。是否邀請是由該國奧委會決定。 「青山遮不住，畢竟東流去」。澳方在北京冬奧會的成功取決於澳運動員的表現，不取決於澳官員是否出席，也不取決於某些澳政客的政治作秀。

發言人指，眾所周知，中澳關係陷於目前的困境，責任完全在澳方。中方再次敦促澳方採取切實措施，為推動雙邊關係改善創造有利條件。澳方表示不派官員出席北京冬奧會，與其所謂希望改善中澳關係的公開表態背道而馳。　

另外，英國每日電訊報周三報道，英國正在考慮批准政府有限度地參加北京冬奧，這意味並非全面外交抵制。不過，報道指，全面禁止部長級和外交代表參加冬奧的可能性仍然存在。

報道指，部長們正在考慮的一個方案是，不參加冬奧，但由英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）出席。

英國考慮有限度參加北京冬奧

英國首相約翰遜發言人周二表示，英國尚未決定政府代表是否會出席北京冬奧。

美國白宮周一宣布，鑑於中國持續在新疆侵犯人權，美國政府決定「外交抵制」明年舉行的北京冬季奧運會和殘障奧運會，美國運動隊員可自行決定是否參加。國際奧委會就事件稱，尊重美國的決定。

中國外交部發言人趙立堅回應表示，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。他指，美國炮製所謂新疆存在「種族滅絕」的世紀謊言，早已被事實戳穿，其基於意識形態偏見、謠言試圖干擾北京冬奧，只會讓人看清美方的險惡用心。他又批評美方做法嚴重違背奧林匹克憲章的體育運動政治中立原則，站在全球運動員和體育愛好者的對立面。

除了美國，新西蘭昨日也確認不會派遣部長級外交官員出席北京冬奧，強調主要是因疫情考量，與美國的決定無關，10月已明確告知中方有關決定。

程度最輕？拆解美國「外交抵制」北京冬奧有何含義

美外交抵制北京冬奧 中國外交部：美將為錯誤行徑付出代價

新西蘭不派外交官員出席北京冬奧 強調基於疫情因素與美無關

責任編輯：蒯宇澄

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