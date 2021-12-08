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在岸人民幣升逾150點至6.352 創3年半新高

經濟脈搏 10:56 2021/12/08

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在岸、離岸人民幣匯率雙雙走強。在岸人民幣兌美元（CNY）今早升逾150點，突破6.36大關，最高升至6.3522，創2018年5月15日以來新高。

離岸人民幣兌美元（CNH）升幅亦擴至115點，報6.3510元，創2018年5月23日以來新高。

人民幣兌美元中間價今日報6.3677，較上日升61點子，創逾半年新高。

中國海關總署昨日公布，中國11月貿易順差達717.2億美元，首11個月順差累計5,817.1億美元，料全年超過6,000億美元，將是2015年以來最高水平，對人民幣滙率帶來明顯支撑。

光大證券分析指，助推人民幣滙率強勁上行的力量主要來源於三個方面，一是疫情對美國和歐洲的不均衡衝擊，推動美元指數趨勢性下行；二是中國持續強勁的出口增速，推動貿易順差的擴張，進而帶動銀行結售滙差額走闊；三是疫情影響下，美國貨幣寬鬆程度強於國內，導致中美利差走闊至歷史高位，以及美元流動性過於充裕。

惟光大證券指，中國出口增速大概率將延續趨勢性下行，中美貨幣寬鬆程度將趨於收斂。人民幣滙率進一步上行的概率已經不高，預計已進入築頂階段，後期或將在6.3至6.7的區間內保持雙向波動。

中國11月進出口勝預期托底經濟 全年順差料創新高人民幣受惠

【Omicron變種】渣打指人民幣升值預期重現 明年首季或試6.3

責任編輯：蒯宇澄

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美元 進出口 疫情 經濟 海關 美國 人民幣 中國 中國海關總署

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