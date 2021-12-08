在離岸人民幣均升穿6.35關 創3年半新高（第三版）

在岸、離岸人民幣匯率雙雙走強。在岸人民幣兌美元（CNY）今早升逾150點，突破6.36大關，最高升至6.3522，創2018年5月15日以來新高。

截至下午16時30分，在岸價官方收報6.3535，較上一交易日升143點。在岸價盤後突破6.35關口。

離岸人民幣兌美元（CNH）升幅亦擴大，升破6.35關口，為2018年5月來首次，截至下午17時，報6.3480。

（*更新人民幣最新報價）

人民幣兌美元中間價今日報6.3677，較上日升61點子，創逾半年新高。

中國海關總署昨日公布，中國11月貿易順差達717.2億美元，首11個月順差累計5,817.1億美元，料全年超過6,000億美元，將是2015年以來最高水平，對人民幣滙率帶來明顯支撑。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，11月以來，在美聯儲收緊貨幣政策的預期下，美元指數快速走高，但同期人民幣走勢保持穩定，甚至略有升值，這主要源於以下幾方面因素：

一是在海外供應鏈產業鏈瓶頸不斷深化背景下，中國出口訂單持續增加，貿易順差和外匯收入保持在高位，有力地支撐了人民幣匯率。

二是自去年以來，人民幣的投資和避險屬性就不斷凸顯，隨著中國金融市場開放程度加大，外資不斷增持人民幣股票和債券資產，特別是海外新型變種毒株的出現，使得市場避險情緒升溫，人民幣受到更多青睞。

三是海外通脹高企，而中國通脹保持在較低水平，從購買力平價角度看，也在一定程度上提振人民幣。