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胡春華與英財經大臣通話 同意明年舉行中英經濟財金對話

國情動向 11:48 2021/12/08

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中國國務院副總理、中英經濟財金對話中方牽頭人胡春華，周二（7日）應約與英國財政大臣、對話英方牽頭人辛偉誠（Rishi Sunak）通電話。雙方同意，在2022年適時舉行第11次中英經濟財金對話（Economic and Financial Dialogue，EFD）。

胡春華說，國家主席習近平近期同首相約翰遜通電話，就發展中英關係、加強相關領域合作達成一系列重要共識。中方願與英方一道落實好兩國領導人達成的共識，推動中英務實合作取得新的進展。希望雙方相向而行，加強貿易、投資、金融等領域的交流合作，不斷拓展中英務實合作的廣度和深度。

辛偉誠說，英方高度重視英中關係，願與中方深化雙邊經濟財金合作，加強在應對氣候變化、綠色金融、經貿投資等領域合作，推動英中關係不斷取得新進展。

【國安法．BNO】英外相：願以中英貿易做代價為港人發聲  京此前批干政

英國去年終止與華正式經濟對話

英國2020年中止與中國的正式經濟對話，以抗議北京對香港實施國安法。據英國《衛報》今年2月報道，約翰遜2月12日在唐寧街首相府與中資企業舉行圓桌會議時表示他是「狂熱的親華派」（fervently Sinophile），以及「無論偶有什麼政治困難」，都決心改善中英關係。

他亦在會議中暗示，想重啟中英經濟財金對話和中英聯合貿易和經濟委員會（China-UK Joint Trade and Economic Commission，Jetco），正式恢復討論兩國的貿易議題。

習近平與約翰遜通話 籲中英妥善處理分歧

否認排華 英首相約翰遜：歡迎中國非戰略性領域投資

約翰遜突稱「我狂熱親華」  惟英想轉軚不是話咁易

責任編輯：袁瑋婧

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