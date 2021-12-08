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【內地疫情】增44本土確診 浙江3日錄18陽性感染暫停跨省遊

社會熱點 11:51 2021/12/08

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內地昨日（7日）新增74宗新冠肺炎確診個案，本土病例佔44宗，涉及內蒙古、浙江、黑龍江、上海；另再多5宗本土無症狀感染，全部都在浙江。本輪疫情由內蒙古爆發後逐漸南移，浙江在3天內檢驗出18宗陽性感染，省文旅廳發佈緊急通知，12月7日起，全省旅行社及在線旅遊企業暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為內蒙古34宗，均在呼倫貝爾市；浙江8宗，分別為寧波市5宗、杭州市2宗、紹興市1宗；黑龍江1宗，在哈爾濱市；上海1宗，在浦東新區。浙江另有5宗無症狀感染，其中寧波市3宗、杭州市2宗。

紹興、杭州疫情高度關聯

內地疫情未見緩和，浙江省衛健委黨委書記張平表示，12月5日至7日，浙江三地出現本土疫情，涉及寧波鎮海、紹興上虞、杭州蕭山，累計報告陽性感染者18宗，包括確診病例6宗，無症狀感染者5宗，初篩陽性7宗。全省已累計排查密切接觸者1107人，次密接者5382人，均已落實管理措施。

【內地疫情】廣東暫停跨省團隊旅遊 嚴格執行熔斷機制

【內地疫情】昨增60本土病例 浙江寧波錄確診涉Delta變種

張平指，根據流調顯示，寧波鎮海疫情為一宗獨立的疫情，與浙江省外近期疫情相關聯；而紹興上虞、杭州蕭山疫情則具有高度的關聯性，其中上虞首發病例是在6日重點人群的日常核酸檢測中發現，蕭山的首發病例為7日上虞病例的密接中排查發現，當局正進行相關流調溯源工作。

浙江省文旅廳周二（7日）發佈緊急通知，啟動跨省旅游經營活動管理「熔斷」機制，即日起全省旅行社及在線旅游企業暫停經營跨省團隊旅游及「機票+酒店」業務；待省內無中高風險地區後，再按照有關規定自行恢復跨省旅游經營活動。

責任編輯：易燕丹

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