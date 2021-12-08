【中美角力】沙利文：美國將採取一切可能行動確保大陸不會武力攻台

美國總統拜登和俄羅斯總統普京就烏克蘭局勢等議題舉行了視頻會晤。在會後召開的白宮新聞發布會上，美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）7日在回答提問時表示，美國將採取一切可能的威嚇及外交行動，確保大陸武力犯台的情景永遠不會發生。

據美國白宮網站7日發布的新聞發布會實錄，有美國記者就拜登與普京的視頻會談向沙利文提問，詢問美國是否針對「中國大陸武力統一台灣」的局面做好了準備。

▲ 美國安顧問沙利文

對此，沙利文表示，美國將採取威嚇與外交的一切行動，以確保台灣永遠不會發生這樣的狀況，「這是我們目前的政策目標，這是我們目前採取的步驟」。

沙利文指出，過去8個月美國在印太地區所做的全部努力，也是為了避免中國選擇的任一情況發生。

近期，美國高級官員已多次對台灣問題發表言論。12月4日。美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也宣稱，美國應當幫助台灣獲得「自衛能力」。

京：干涉中國內政 挑戰「一中」原則

對於美方的言論，中國外交部發言人趙立堅12月6日指出，台灣問題是中國的內政。美方官員有關言論公然挑戰一個中國原則，違背中美三個聯合公報規定和美方承諾，向「台獨」分裂勢力釋放出嚴重錯誤信號。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

趙立堅還強調，美方必須清楚，一個中國的歷史和法理事實不容挑戰，兩岸同屬一個中國不容改變，14億中國人民推進祖國和平統一的進程不可阻擋。如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中方將不得不采取斷然措施。那些為「台獨」勢力撐腰壯膽、挑釁一個中國原則的舉動終究是螳臂當車，阻擋不了歷史前進的步伐。

責任編輯：李冰琪