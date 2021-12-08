【中美角力】美軍最高將領：中國正擴大軍事力量 試圖修改全球既定規則

據《華爾街日報》，美國級別最高的軍官、美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)周二表示，中國正擴大軍事力量，試圖 「修改全球既定規則」並推倒二戰後的國家安全框架。

米利在《華爾街日報》舉辦的首席執行官理事會峰會上指出，中國對自身海軍、高超音速導彈、網絡和其它技術的投資是為了確保與俄羅斯和美國一起成為世界領先國家。這種崛起將結束二戰後僅有俄美兩個超級大國的時代。

他說：「我們正進入一個地緣戰略更加覆雜的世界。我們正進入一個技術以人類歷史上從未見過的速度發展的世界。所以它更加覆雜，可能更加不穩定。」

報道引述米利稱，雖然美國目前在軍事上領先中國，但關鍵是未來將發生的情況。他表示，美國必須進行現代化發展以保持領先。

中國是米利在此次論壇上討論的幾個國家安全議題之一。

今年早前中國試射高超音速導彈，米利曾形容很接近當年蘇聯衛星搶先升空的「斯普特尼克時刻」（Sputnik moment）。

美軍最高將領對中國一舉動表憂慮：非常接近「斯普特尼克時刻」（第二版）

【中美角力】美稱和中國正進行高超音速武器軍備競賽 俄批美是威脅

責任編輯：袁瑋婧

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