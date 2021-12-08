美國會公布國防授權法案草案 加碼遏制中俄

美國國會議員在周二（7日）公布的一項龐大的年度國防法案中包括了遏制俄羅斯和中國的舉措，提議為烏克蘭軍隊提供3億美元資金以及一項支持台灣防禦的聲明。在針對中國方面，該法案包括為太平洋威懾計劃(Pacific Deterrence Initiative)提供71億美元，以及禁止國防部采購由新疆強迫勞動生產的產品。

據路透社報道，2022財年國防授權法案(NDAA)的妥協版本授權7,700億美元的軍費開支，比總統拜登的要求多出250億美元，比去年的預算高出約5%。

除了應對地緣政治威脅的戰略並授權實施一系列國防項目外，該法案還包括為軍人加薪2.7%，增購48架新F-35戰機及17架F-15EX戰機，以向俄羅斯和中國發出信號。

報道指，今年的美國國防授權法案草案是在美國總統拜登和俄羅斯總統普京進行視頻會晤後不久公布的。其中包括為「烏克蘭安全援助計劃」提供3億美元資金，是為了向烏克蘭提供武器和裝備，以「阻止俄羅斯的侵略」以及用於歐洲防禦計劃的40億美元資金，並提議為波羅的海的安全合作項目提供1.5億美元支持。

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對於草案中為「太平洋威懾計劃」提供的71億美元資金，報道稱這是為了加強美國在該地區的姿態，威懾中國，比拜登提出的要求增加了大約20億美元。

「對台政策聲明」方面，重申會繼續協助台灣維持防禦能力，要求國防部長需就美國嚇阻中國侵略和軍事脅迫行動，和增加美台防衛合作的適當性與可行性進行簡報，建議邀請台灣參加明年環太平洋軍演，促進台美雙方在戰略、政策與軍方職能等方面的交流；明年2月15日以前，要向國會提交加強美軍與台灣合作的可行性報告，未來六年要提交評估協助台灣發展不對稱戰力的年度報告。

美國參眾兩院的軍事委員會，就新財政年度的國防授權法案最終版本達成共識，稍後交由兩院全體大會審議。

美國過往的國防授權法案也曾含有涉華內容。中國外交部發言人曾表示，中方敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀理性看待中國發展和中美關系，以免損害中美關系和兩國重要領域合作。

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責任編輯：袁瑋婧

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