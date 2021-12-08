立陶宛被除名後據傳重回中國海關系統 貨物通關程序拉長

中國大陸與立陶宛關係因台灣問題急轉直下，日前傳出中國海關已將立陶宛自電子作業系統移除，貨物無法清關。最新進展是，立陶宛最大貿易團體「立陶宛工業家聯盟」表示，立陶宛再度被列入中國海關列表，出口程序已經恢復，惟該國清關優先等級被降至最低。

路透社報道，駐立陶宛台灣代表處11月18日正式成立並掛牌運作之後，中國降級與立陶宛的外交關係並暫停領事服務。

而中國電子報關系統將立陶宛從「來源國」列表刪除，導致立陶宛貨物無法通關後，立陶宛政府日前請求歐洲聯盟執行委員會（European Commission）提出「強而有力的反應」。

立陶宛工業家聯盟（Lithuanian Confederation of Industrialists）主席賈努維丘斯（Vidmantas Janulevicius）周二（7日）說：「立陶宛再度被列入（中國）海關列表，出口程序已經恢復。」

「然而，往返立陶宛的貨物如今面臨冗長通關程序，因為它們取得的是最低的優先等級，而中國夥伴暗示我們，這是因為政治，因為台灣。」

根據路透社所見的信函，立陶宛稱中方的舉動是「透過各種管道執行的經濟脅迫，明顯違反國際規範」。

稍早前，對於中方會否在經貿領域懲罰立陶宛，外交部曾重申將採取一切必要措施，捍衛國家主權，並稱做錯事必付代價。

傳立陶宛輸華貨物無法清關 政府尋求與歐盟協調反制北京

中國駐立陶宛外交機構 更名為代辦處

責任編輯：尹航

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