  • 21°C
香港時間 : 20211208日 (三) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】上海再錄本土個案 籲公司元旦春節不辦年會活動

社會熱點 12:59 2021/12/08

分享：

年終歲末，元旦春節臨近，惟內地新冠肺炎疫情未見緩和。上海周二（7日）新增1宗新冠肺炎本土病例，市衛健委周三（8日）呼籲，各有關單位節慶期間，盡量不要舉辦年會等人員聚集活動，同時提醒市民非不要不離滬。

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，根據《上海市集體類活動新冠肺炎疫情常態化防控工作指導意見》等要求，上海市對舉辦文娛演出、體育賽事、教育考試、活動慶典和其他大型會議、論壇等集體類活動，實施嚴格的分級審批管理。

他續指，應堅持「非必要不舉辦」原則，能取消的取消，能延期的延期，能線上的線上。確實需要舉辦的，應縮小規模，按照「一活動一方案」，嚴格審批，制定完善疫情防控方案和應急處置預案，確保相關防控措施落實到位。

【內地疫情】增44本土確診 浙江3日錄18陽性感染暫停跨省遊

【內地疫情】廣東暫停跨省團隊旅遊 嚴格執行熔斷機制

鄔驚雷又提醒，元旦春節期間，各有關單位，盡量不要組織年會、節慶等人員聚集活動。廣大市民亦盡量不要前往人員密集的場所，不聚集、不扎堆，做好個人防護，非必要不離滬。

上海疾控呼籲盡快完成疫苗接種

此外，上海市周二（7日）新增1宗新冠肺炎本土病例，為外地確診個案的密切接觸者。該病例僅接種1劑新冠病毒疫苗，未有規範完成全程接種。

上海市疾控中心副主任吳寰宇表示，接種新冠病毒疫苗可以有效降低疾病的發生率和重症率，減少傳播風險，呼籲尚未接種的市民盡快完成疫苗接種，而完成全程接種且滿6個月的市民，亦應盡快進行加強免疫接種。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【Omicron變種】北京冬奧組委：堅持冬奧如期辦賽 疫情防控為首要工作
2021/12/03
【Omicron變種】北京冬奧組委：堅持冬奧如期辦賽 疫情防控為首要工作
【內地疫情】昨增60本土病例 浙江寧波錄確診涉Delta變種
2021/12/07
【內地疫情】昨增60本土病例 浙江寧波錄確診涉Delta變種
【內地疫情】廣東暫停跨省團隊旅遊 嚴格執行熔斷機制
2021/12/07
【內地疫情】廣東暫停跨省團隊旅遊 嚴格執行熔斷機制
【內地疫情】增44本土確診 浙江3日錄41陽性感染暫停跨省遊
今日
【內地疫情】增44本土確診 浙江3日錄41陽性感染暫停跨省遊

你可能感興趣

【Omicron變種】北京冬奧組委：堅持冬奧如期辦賽 疫情防控為首要工作
12:56 2021/12/03
【Omicron變種】北京冬奧組委：堅持冬奧如期辦賽 疫情防控為首要工作
【內地疫情】昨增60本土病例 浙江寧波錄確診涉Delta變種
11:55 2021/12/07
【內地疫情】昨增60本土病例 浙江寧波錄確診涉Delta變種
【內地疫情】廣東暫停跨省團隊旅遊 嚴格執行熔斷機制
17:21 2021/12/07
【內地疫情】廣東暫停跨省團隊旅遊 嚴格執行熔斷機制
農曆新年 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 節慶 元旦 上海

上一篇文章

河南新冠康復者捐血可獲3000元 血漿用於治療危重症患者

下一篇文章

調查：生育一孩婦女就業機率下降約6.6% 二孩再降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

台灣槍擊案疑犯潛逃廈門 大陸國台辦：將遣返回台
台灣槍擊案疑犯潛逃廈門 大陸國台辦：將遣返回台
網傳內地多地現公務員減薪 杭州公務員年薪被減兩成半
網傳內地多地現公務員減薪 杭州公務員年薪被減兩成半
調查：生育一孩婦女就業機率下降約6.6% 二孩再降
調查：生育一孩婦女就業機率下降約6.6% 二孩再降
內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析
內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析
YYDS、躺平、絕絕子 列內地年度10大網絡用語（附解釋）
YYDS、躺平、絕絕子 列內地年度10大網絡用語（附解釋）
網傳江蘇南通市容公司人員圍搶老人甘蔗 官方啟動問責（有片）
網傳江蘇南通市容公司人員圍搶老人甘蔗 官方啟動問責（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款