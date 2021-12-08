【內地疫情】上海再錄本土個案 籲公司元旦春節不辦年會活動

年終歲末，元旦春節臨近，惟內地新冠肺炎疫情未見緩和。上海周二（7日）新增1宗新冠肺炎本土病例，市衛健委周三（8日）呼籲，各有關單位節慶期間，盡量不要舉辦年會等人員聚集活動，同時提醒市民非不要不離滬。

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，根據《上海市集體類活動新冠肺炎疫情常態化防控工作指導意見》等要求，上海市對舉辦文娛演出、體育賽事、教育考試、活動慶典和其他大型會議、論壇等集體類活動，實施嚴格的分級審批管理。

他續指，應堅持「非必要不舉辦」原則，能取消的取消，能延期的延期，能線上的線上。確實需要舉辦的，應縮小規模，按照「一活動一方案」，嚴格審批，制定完善疫情防控方案和應急處置預案，確保相關防控措施落實到位。

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鄔驚雷又提醒，元旦春節期間，各有關單位，盡量不要組織年會、節慶等人員聚集活動。廣大市民亦盡量不要前往人員密集的場所，不聚集、不扎堆，做好個人防護，非必要不離滬。

上海疾控呼籲盡快完成疫苗接種

此外，上海市周二（7日）新增1宗新冠肺炎本土病例，為外地確診個案的密切接觸者。該病例僅接種1劑新冠病毒疫苗，未有規範完成全程接種。

上海市疾控中心副主任吳寰宇表示，接種新冠病毒疫苗可以有效降低疾病的發生率和重症率，減少傳播風險，呼籲尚未接種的市民盡快完成疫苗接種，而完成全程接種且滿6個月的市民，亦應盡快進行加強免疫接種。

責任編輯：易燕丹

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