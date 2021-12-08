【神州快訊】第24屆京港洽談會開幕 現場簽約11個項目

日前，第24屆北京·香港經濟合作研討洽談會開幕。本屆洽談會以視頻連綫方式在京港兩地同步舉行。北京市委副書記、市長陳吉寧，香港特別行政區行政長官林鄭月娥分別在兩地主會場出席開幕式並致辭。該會吸引了500餘名相關專業人士分別在北京和香港會場參會，京港兩地共簽約11個項目，產業涉及生物醫藥、人工智能、生命健康、新能源等重點領域，簽約金額折合88.14億美元。

據悉，本屆京港洽談會以「融入新格局，開啟新征程」為主題，分為開放合作、科技文化創新合作、重點區域推介、城市管理與公共服務合作4大板塊，舉辦10項專題活動。將充分發揮京港兩地優勢，緊抓北京「兩區」建設重大契機，服務國家對外開放大局，深化京港兩地在現代服務業、科技創新、文化創意、城市管理與公共服務、「一帶一路」建設等領域的高質量合作，推動實現兩地高水平互利共贏 。

林鄭月娥表示，京港合作源遠流長，根基深厚，期待未來兩地在高等教育和創新科技、金融、文化藝術3方面深化合作。陳吉寧表示，本屆京港洽談會如期舉辦，充分展示了京港深化合作、攜手前行的信心和決心。希望與香港聚焦數字經濟與國際消費中心城市建設，進一步深化創新合作；聚焦智慧城市建設，深化城市治理的合作；聚焦擴大高水平開放，進一步深化共建「一帶一路」的合作。

目前，京港正攜手開拓海外市場，推動兩地互利共贏。北京市廣播電視局與香港貿易發展局簽署戰略合作協議，將共同搭建京港視聽交流合作平台，充分利用香港優勢促進北京視聽企業加快「走出去」。香港凱韻國際公司將為北京市通州區的大型場景提供領先的聲光電先進技術，促進區域商業、文化、旅遊、會展等多元業態有機結合，帶動更多文旅產業業態發展，推動通州區文旅品牌走向世界。

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