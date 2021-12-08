河南新冠康復者捐血可獲3000元 血漿用於治療危重症患者

河南省紅十字基金會啟動「抗疫捐獻者關懷計劃」公益項目，新冠肺炎康復志願獻血者可獲3,000元（約3,673港元）人道關懷金，康復者的血漿可用於重症和危重症患者治療。

據內媒報道，河南省紅十字基金會日前啟動「抗疫捐獻者關懷計劃」公益項目，凡符合條件的新冠肺炎康復者，可通過河南省紅十字血液中心報名。經資格確認、審核後，由河南省紅十字基金會對捐獻者一次性提供人道關懷金3,000元，每人限發一次。項目期限為2021年10月至2024年12月。

新冠肺炎康復者血漿可用於重症和危重症患者治療。河南省紅十字血液中心相關負責人說，「建議身體健康、無基礎性疾病、恢復出院2個月以內的新冠肺炎康復者捐獻血漿，出院超2個月的康復者如果體內的抗體效價比較高，經檢測符合要求也可以捐獻。」

今年8月以來，河南省紅十字血液中心共接收3位康復者的4人次捐獻血漿，共計1,600毫升，供國家統一調配使用。

早前，本港醫管局刊出文章指，康復者的血漿是治療新冠肺炎的王牌之一。研究顯示，康復者體內的中和抗體有助減低病毒活躍程度和減少對身體影響。過去20年，「恢復血漿」治療也被成功用於治療2003年非典型肺炎、2009年人類豬型流感和2014年的伊波拉病毒，並顯示令人滿意的療效和安全性。

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責任編輯：尹航

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